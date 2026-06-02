Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Lượng ETH Nắm Giữ Đạt 5,42 Triệu Token, Đưa Tổng Tài Sản Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt Lên Mức 11,6 Tỷ USD

Tính đến 14:00 ngày 31 tháng 5 năm 2026 theo giờ ET, Công Ty nắm giữ lượng tiền mã hóa như sau: 5.416.901 ETH với tỷ giá 2.003USD/ET, 203 Bitcoin (BTC), 180 triệu USD cổ phần trong Beast Industries, 93 triệu USD cổ phần trong Eightco Holdings ("các khoản đầu tư mạo hiểm") và tổng cộng 446 triệu USD tiền mặt. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 4,49% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2026, Bitmine đã công bố Thông Điệp của Chủ Tịch mới nhất (liên kết tại đây) cho tháng 5 năm 2026.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã mua được 26.497 ETH. Theo quan điểm của chúng tôi, giá ETH hiện tại chưa thể hiện hoạt động củng cố các yếu tố cơ bản của Ethereum, nhưng xin nhắc lại, đây không phải là điều đáng ngạc nhiên khi chúng ta đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi tiền mã hóa. Bitmine được kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu 'alchemy of 5%' (chiến lược giả kim 5%) vào một thời điểm nào đó trong năm 2026," Thomas "Tom" Lee, Chủ Tịch của Bitmine, cho biết.

Bitmine vừa ra mắt MAVAN (Made in American VAlidator Network) — nền tảng staking chuyên biệt dành cho các tổ chức đầu tư. Mặc dù ban đầu MAVAN được phát triển để phục vụ nguồn quỹ Ethereum nội bộ của Bitmine, MAVAN dự kiến mở rộng quy mô để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất. Một phần lượng ETH của Bitmine hiện đã được stake trên nền tảng MAVAN.

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng lượng ETH được stake của Bitmine đạt 4.718.677 (tương đương 9,5 tỷ USD với mức giá 2.003 USD/ETH). "Bitmine hiện là tổ chức có lượng ETH được stake lớn nhất thế giới. Khi đạt đến quy mô tối đa (thời điểm toàn bộ lượng ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác), mức thưởng staking ước tính sẽ đạt 296 triệu USD mỗi năm (dựa trên mức lợi suất BMNR 7 ngày là 2,73%)", ông Lee cho biết.

"Doanh thu staking quy đổi theo năm hiện ước tính đạt 258 triệu USD. Và 4,7 triệu ETH này chiếm hơn 87% trong tổng số 5,42 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. Hoạt động stake của chính Bitmine đã tạo ra mức lợi suất 2,73% trong 7 ngày (quy đổi theo năm)", ông Lee cho biết thêm.

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho dự trữ Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. với 843.738 BTC trị giá 62 tỷ USD theo thông tin cho biết. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Bitmine đang thuộc nhóm những cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Fundstrat, cổ phiếu này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 628 triệu USD (trung bình trong 4 ngày, tính đến ngày 29 tháng 5 năm 2026), xếp hạng thứ 225 tại Hoa Kỳ, sau Marathon Petroleum (xếp hạng thứ 224) và trước Blackstone (xếp hạng thứ 226) trong số 5.704 cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ (statista.com và nghiên cứu của Fundstrat).

Ban quản lý của Bitmine tin rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ ("SEC") mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2025 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Xem thông điệp của Chủ Tịch tại đây: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Để cập nhật thông tin, vui lòng đăng ký tại: https://Bitminetech.io/contact-us/

Giới thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network) — một hạ tầng staking chuyên biệt dành cho tài sản của Bitmine vào năm 2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi trên X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này bao hàm các tuyên bố hình thành nên "tuyên bố mang tính dự báo". Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến: (i) tiến độ và thành tựu đối với các mục tiêu của Công Ty về hoạt động mua ETH, bao gồm sáng kiến "Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%) và kỳ vọng rằng Bitmine sẽ đạt được mục tiêu này vào một thời điểm nào đó trong năm 2026; (ii) kỳ vọng của Công Ty đối với thị trường tiền mã hóa, bao gồm niềm tin rằng Ethereum tiếp tục được hưởng lợi từ hai động lực kép: việc Phố Wall đang token hóa tài sản trên chuỗi khối và việc các hệ thống AI tự chủ ngày càng cần đến các chuỗi khối công khai và trung lập; (iii) sự tăng trưởng và phát triển liên tục của chiến lược dự trữ Ethereum của Công Ty và các lợi ích áp dụng tương ứng đối với Công Ty; (iv) chiến lược tích lũy tài sản kỹ thuật số và hoạt động staking của Công Ty, bao gồm MAVAN, việc mở rộng có chủ đích của nền tảng này nhằm phục vụ các nhà đầu tư tổ chức, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất, cũng như doanh thu staking hàng năm dự kiến là 258 triệu USD và mức thưởng staking dự kiến là 296 triệu USD mỗi năm (khi ETH được stake toàn bộ); (v) các tuyên bố liên quan đến lợi ích của việc token hóa của Wall Street trên chuỗi khối và việc các hệ thống AI tự chủ ngày càng cần các chuỗi khối công khai và trung lập; (vi) niềm tin của ban quản lý rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Crypto của SEC mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD; (vii) mô tả của Công Ty rằng giá ETH chưa thể hiện hoạt động củng cố các yếu tố cơ bản của Ethereum; và (viii) mô tả của Công Ty rằng điều kiện thị trường đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi tiền mã hóa Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, bạn nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine trong việc nắm bắt công nghệ mới và nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường; khả năng của Bitmine trong việc cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho quỹ Ethereum và các kế hoạch kinh doanh dự kiến trong tương lai; môi trường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Bitmine; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, trong đó có việc ban hành và thực thi chính thức các luật đang chờ thông qua và các sáng kiến của SEC; sự biến động và khó dự đoán về giá của tài sản kỹ thuật số; và giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

Ảnh - https://mma.prnewswire.com/media/2991642/BITMINE_Weekly_Update.jpg

Ảnh - https://mma.prnewswire.com/media/2991643/Bitmine_Immersion_BMNR_now_staking.jpg

Ảnh - https://mma.prnewswire.com/media/2991644/Bitmine_Immersion_BMNR_ranked.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2954480/Bitmine_Immersion_Technologies_Logo.jpg

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.