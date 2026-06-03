Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,42 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 11.600 millones de dólares

Al 31 de mayo de 2026 a las 2:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 5.416.901 ETH a 2.003 dólares por ETH, 203 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 93 millones de dólares en Eightco Holdings ("moonshots") y un total en efectivo de 446 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,49 % del volumen total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el más reciente mensaje de su presidente, (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la semana pasada, adquirimos 26.497 ETH. En nuestra opinión, los precios del ETH no reflejan el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum, pero, por otra parte, esto no raro, dado que nos encontramos en las primeras etapas de la "primavera de las criptomonedas". Se prevé que Bitmine alcance la "alquimia del 5 %" en algún momento de 2026", señaló Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

En fecha reciente, Bitmine lanzó MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya se transa en la plataforma MAVAN.

Al 31 de mayo de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.718.677 (9.500 millones de dólares a 2.003 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 296 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,73 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 258 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan aproximadamente el 87 % de los 5.420 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,73 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. que, según se informa, posee 843.738 BTC valorados en 62.000 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más transadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha negociado con un volumen diario promedio de 628 millones de dólares (promedio de 4 días, al 29 de mayo de 2026), ubicándose en el puesto 225 en EE. UU., detrás de Marathon Petroleum (puesto 224) y por delante de Blackstone (puesto 226) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (investigación de statista.com y Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU., el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Para leer el mensaje del presidente, visite: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para acceder a la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas respecto a: (i) avance y logro de los objetivos de la empresa respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa de la "Alquimia del 5 %" y la previsión de que Bitmine alcance este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las expectativas de la empresa respecto al estado actual del mercado de criptomonedas, entre otras cosas, la creencia de que Ethereum sigue beneficiándose del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la blockchain y la creciente necesidad de blockchains públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA agéntica; (iii) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables para esta; (iv) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa, como MAVAN, su ampliación para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema, ingresos proyectados por staking de 258 millones de dólares y recompensas por staking previstas de 296 millones de dólares anualizados (cuando el ETH esté totalmente en staking); (v) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la blockchain y los sistemas de IA agéntica que utilizan blockchains públicas y neutrales; (vi) la opinión de la dirección respecto a la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC suponen una transformación para los servicios financieros tan profunda como la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar; y (vii) la valoración que hace la empresa de las condiciones del mercado como las primeras etapas de la "primavera de las criptomonedas". Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias de la empresa; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

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FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.