Bitmine Immersion Technologies (BMNR) publiceert de boodschap van de voorzitter voor juli: "ETH is de remedie voor de 'Uncanny Valley of Wealth'"

Bitmine bezit 4,8% van het totale ETH-aanbod van 120,7 miljoen ETH

Bitmine heeft in slechts 12 maanden 96% van de weg naar de 'Alchemy of 5%' afgelegd

Bitmine werd op 26 juni 2026 opgenomen in de Russell 1000 Large-cap Index

De preferente Series A-aandelen van Bitmine worden op de New York Stock Exchange (NYSE) verhandeld onder het symbool BMNP

Bitmine wordt ondersteund door een vooraanstaande groep institutionele beleggers, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en privébelegger Thomas 'Tom' Lee, om bij te dragen aan Bitmines doel om 5% van alle ETH te verwerven

NORWALK, Conn., 17 juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR), Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" of "de onderneming"), een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf dat zich richt op het opbouwen van cryptoactiva voor langetermijninvesteringen, heeft vandaag de publicatie aangekondigd van de boodschap van de voorzitter voor juli, getiteld "ETH is de remedie voor de 'Uncanny Valley of Wealth'".

The Uncanny Valley The "Uncanny Valley of Wealth"

In deze boodschap van de voorzitter licht de onderneming haar overtuiging toe dat Ethereum een essentiële interface vormt om mensen te beschermen tegen de gevolgen van de steeds verder toenemende mogelijkheden van AI en de daaruit voortvloeiende groeiende economische invloed:

De 'Uncanny Valley of Wealth' is het idee dat mensen zich uiteindelijk niet prettig zullen voelen bij de groeiende economische en maatschappelijke macht van een economie die in toenemende mate wordt aangedreven door agentische AI en binnenkort door machine-to-machine-interacties.





Dit is een variant van de 'Uncanny Valley', een essay dat in 1970 werd gepubliceerd door de Japanse roboticus Masahiro Mori. Zijn hypothese beschrijft het ongemakkelijke gevoel dat mensen vaak ervaren wanneer ze met iets te maken krijgen dat er bijna menselijk uitziet.





Crypto kreeg in 2026 te maken met macro-economische tegenwind, waaronder obligatiemarkten die een omslag naar een strenger monetair beleid van centrale banken wereldwijd inprijsden, de trage voortgang van de Clarity Act, de bovengemiddelde prestaties van AI (ook wel FOMO, of fear of missing out) en de zwakke prestaties van de financiële sector. Naarmate 2026 vordert, verwachten wij dat veel van deze tegenwinden kunnen omslaan in rugwinden.





Hoewel velen dit eenvoudigweg toeschrijven aan een 'cryptowinter', zijn er in 2026 veel positieve fundamentele ontwikkelingen geweest, waaronder de aankondiging door tal van banken van de tokenisatie van activa en de lancering van nieuwe Ethereum Layer 2 (L2)-netwerken, zoals Robinhood Chain. Dit staat in contrast met de cryptowinters van 2018 en 2022, toen tegenwind vanuit de regelgeving en de ineenstorting van crypto-instellingen de oorzaak waren van die dalingen.





De voorzitter is van mening dat Ethereum goed gepositioneerd is om te profiteren van twee exponentiële groeimotoren: de ontwikkeling van blockchaininfrastructuur door Wall Street en agentisch AI (zoals hierboven besproken).





De voorzitter bespreekt ook hoe Bitmine zich strategisch positioneert voor de belangrijkste drijfveren van de volgende opwaartse cyclus in de cryptomarkt, door belangrijke infrastructuurpartners te ondersteunen en het Ethereum-ecosysteem te versterken.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Om op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden via: https://Bitminetech.io/contact-us/

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' beschouwt de onderneming ETH als haar primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

Voor meer informatie kunt u ons volgen op X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief 'Alchemy of 5%' en de verwachting dat Bitmine deze doelstelling ergens in 2026 zal bereiken; (ii) de overtuigingen en verwachtingen van de onderneming met betrekking tot de cryptomarkt, waaronder de overtuiging dat de macro-economische tegenwinden waarmee crypto in 2026 te maken kreeg, kunnen omslaan in rugwinden; (iii) de overtuiging van de onderneming dat Ethereum een essentiële interface vormt om mensen te beschermen tegen de gevolgen van de toenemende mogelijkheden van AI, waaronder de these 'Uncanny Valley of Wealth' over de groeiende economische en maatschappelijke macht van een economie die in toenemende mate wordt aangedreven door agentische AI; (iv) de overtuiging van de voorzitter dat Ethereum goed gepositioneerd is om te profiteren van twee exponentiële groeimotoren: de ontwikkeling van blockchaininfrastructuur door Wall Street en agentische AI; (v) de overtuiging van de onderneming met betrekking tot de positionering van Bitmine voor de belangrijkste drijfveren van de volgende opwaartse cyclus in de cryptomarkt, waaronder de ondersteuning van belangrijke infrastructuurpartners en de versterking van het Ethereum-ecosysteem; en (vi) de toekomstige groei en verdere ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige bedrijfsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de preferente Series A-aandelen van de onderneming; ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van de GENIUS Act en andere aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en hun impact op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.