Bitmine Immersion Technologies (BMNR) publie le message du président pour le mois de juillet : « L'ETH est le remède contre la "vallée de l'étrange de la richesse" »

Bitmine détient 4,8 % de l'offre totale d'ETH, qui s'élève à 120,7 millions

En seulement 12 mois, Bitmine a déjà parcouru 96 % du chemin menant à l'« Alchimie des 5 % »

Bitmine a été intégrée à l'indice Russell 1000 Large-cap le 26 juin 2026

Les actions privilégiées de catégorie A de Bitmine sont cotées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole BMNP

Bitmine continue de recevoir le soutien d'un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, dont Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur privé Thomas « Tom » Lee, pour atteindre l'objectif de Bitmine d'acquérir 5 % du nombre total d'ETH

NORWALK, Connecticut, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE : BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (« Bitmine » ou la « Société »), une entreprise active sur les réseaux Bitcoin et Ethereum et spécialisée dans l'accumulation de cryptomonnaies à des fins d'investissement à long terme, a annoncé aujourd'hui la publication du message du président du mois de juillet, intitulé « ETH is the cure for the 'Uncanny Valley of Wealth » (L'ETH est le remède contre la "vallée de l'étrange de la richesse").

The Uncanny Valley The "Uncanny Valley of Wealth"

Dans ce message du président, celui-ci explique pourquoi l'entreprise considère qu'Ethereum constitue une interface essentielle pour protéger les êtres humains des répercussions des capacités croissantes de l'IA et de l'influence économique grandissante qui en découle :

La notion de « vallée de l'étrange de la richesse » est basée sur l'idée selon laquelle les êtres humains finiront par se sentir déstabilisés par la puissance économique et sociale croissante d'une économie de plus en plus activée par l'IA agentique et, bientôt, par les interactions entre machines.





Il s'agit d'une variante de l'idée développée en 1970 par le roboticien japonais Masahiro Mori, qui a publié l'ouvrage « Uncanny Valley ». Son hypothèse décrit ce sentiment troublant que l'on ressent souvent lorsqu'on est confronté à quelque chose qui ressemble presque à un être humain.





En 2026, les cryptomonnaies ont dû faire face à des vents contraires d'ordre macroéconomique, notamment l'anticipation par les marchés obligataires d'un revirement « belliciste » de la part des banques centrales mondiales, la lenteur des progrès concernant le Clarity Act, la surperformance de l'IA (aussi appelée « FOMO », ou « peur de passer à côté ») et la sous-performance du secteur financier. Au fur et à mesure que l'année 2026 avance, nous pensons que bon nombre de ces obstacles pourraient se transformer en atouts.





Alors que beaucoup se contentent d'imputer cela à l'« hiver des cryptos », l'année 2026 a été marquée par de nombreuses avancées fondamentales positives, notamment l'annonce par plusieurs banques de la tokenisation d'actifs, ainsi que le lancement de nouvelles solutions de couche 2 (L2) pour Ethereum, telles que Robinhood Chain. Cela contraste avec les « hivers de la crypto » de 2018 et 2022, lorsque les baisses avaient été marquées par des contraintes réglementaires et l'effondrement d'institutions du secteur des cryptomonnaies.





Le président estime qu'Ethereum est bien placé pour tirer parti de deux facteurs de croissance exponentiels : la mise en place par Wall Street d'infrastructures sur la chaîne de blocs et l'IA agentique (comme évoqué plus haut).





Le président explique également comment Bitmine se positionne stratégiquement pour tirer parti des principaux moteurs du prochain cycle haussier des cryptomonnaies, en soutenant ses principaux partenaires en matière d'infrastructures et en renforçant l'écosystème Ethereum.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », la Société s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. L'entreprise a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres expressions similaires. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les objectifs de la Société concernant l'acquisition d'ETH, notamment l'initiative « Alchemy of 5 % » et la prévision selon laquelle Bitmine atteindra cet objectif courant de l'année 2026 ; (ii) les convictions et les prévisions de la Société concernant le marché des cryptomonnaies, notamment la conviction que les vents contraires macroéconomiques auxquels les cryptomonnaies seront confrontées en 2026 pourraient se transformer en vents favorables ; (iii) la conviction de la Société selon laquelle Ethereum constitue une interface essentielle pour protéger les êtres humains des répercussions en aval des capacités croissantes de l'IA, y compris la thèse de la « vallée de l'étrange de la richesse » concernant le pouvoir économique et social grandissant d'une économie de plus en plus activée par l'IA agentique ; (iv) la conviction du président selon laquelle Ethereum est bien placé pour tirer parti de deux moteurs exponentiels que sont la mise en place par Wall Street d'infrastructures sur la blockchain et l'IA agentique ; (v) la conviction de la Société quant au positionnement de Bitmine par rapport aux principaux moteurs du prochain cycle haussier des cryptomonnaies, notamment le soutien apporté à des partenaires clés en matière d'infrastructures et le renforcement de l'écosystème Ethereum ; et (vi) la croissance et le développement futurs de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie Ethereum et ses activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions de marché affectant le prix de négociation de l'action ordinaire de la Société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris l'adoption finale et l'application de la loi GENIUS, d'autres législations en cours et des initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; la performance, la fiabilité et la sécurité des opérations de staking de la Société ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.