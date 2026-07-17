Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Sampaikan Chairman's Message Edisi Bulan Juli: "ETH adalah solusi bagi 'Uncanny Valley of Wealth'"

Bitmine memiliki 4,8% dari total pasokan koin ETH sebanyak 120,7 juta

Bitmine hampir mencapai 96% menuju 'Alchemy 5%' hanya dalam waktu 12 bulan

Bitmine masuk dalam indeks Russell 1000 Large-cap pada tanggal 26 Juni 2026

Saham Preferen Seri A Bitmine diperdagangkan di NYSE dengan kode saham BMNP

Bitmine tetap didukung oleh kelompok penting beranggotakan investor institusi seperti Cathie Wood dari ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, serta investor pribadi Thomas "Tom" Lee guna mendukung tujuan Bitmine untuk mengakuisisi 5% ETH

NORWALK, Conn., 17 Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah perusahaan yang beroperasi di jaringan Bitcoin dan Ethereum dengan berfokus pada akumulasi aset kripto untuk investasi jangka panjang. Hari ini Bitmien mengumumkan Chairman's Message edisi bulan Juli yang berjudul, "ETH adalah solusi bagi 'Uncanny Valley of Wealth.'"

The Uncanny Valley The "Uncanny Valley of Wealth"

Chairman message ini menjelaskan keyakinan perusahaan bahwa Ethereum adalah antarmuka yang sangat penting untuk melindungi manusia dari dampak lanjutan akibat peningkatan kemampuan AI dan pengaruhnya atas ekonominya yang terus berkembang.

'Uncanny Valley of Wealth' adalah gagasan bahwa pada akhirnya manusia akan merasa tidak nyaman terhadap perkembangan kekuatan ekonomi dan pengaruh sosial akidari perekonomian yang semakin digerakkan oleh AI agen dan machine-to-machine dalam waktu dekat.





Konsep ini merupakan variasi dari gagasan ahli robotika Jepang, Masahiro Mori, dalam esainya yang diterbitkan pada tahun 1970 dengan judul "Uncanny Valley". Hipotesisnya menggambarkan perasaan tidak nyaman yang sering dialami manusia ketika menjumpai sesuatu yang hampir menyerupai manusia.





Kripto menghadapi berbagai tekanan makro pada tahun 2026, termasuk pasar obligasi memperhitungkan perubahan sikap bank-bank sentral dunia menjadi lebih "hawkish", lambatnya kemajuan pengesahan Clarity Act, kinerja AI yang melampaui ekspektasi (alias FOMO, atau Takut Ketinggalan), dan lemahnya kinerja sektor keuangan. Seiring berjalannya tahun 2026, kami yakin bahwa banyak dari hambatan tersebut dapat berbalik menjadi pendorong.





Meskipun banyak yang hanya mengaitkannya dengan "musim dingin kripto," telah terjadi banyak kemajuan fundamental yang positif pada tahun 2026, termasuk pengumuman dari berbagai bank mengenai tokenisasi aset dan peluncuran Ethereum Layer 2 (L2) baru, misalnya Robinhood Chain. Kondisi ini berbeda dengan musim dingin kripto pada tahun 2018 dan 2022, ketika tekanan regulasi dan runtuhnya berbagai institusi kripto menandai kemerosotan tersebut.





Chairman yakin bahwa Ethereum siap memperoleh manfaat dari dua pendorong eksponensial, yaitu pembangunan infrastruktur blockchain oleh Wall Street dan perkembangan AI agen (sebagaimana telah dibahas di atas).





Chairman juga menjelaskan bagaimana Bitmine memosisikan diri secara strategis untuk memanfaatkan berbagai faktor penting dari siklus kenaikan (upcycle) kripto berikutnya yang mendukung para mitra infrastruktur utama dan memperkuat ekosistem Ethereum.

Chairman's Message dapat dibaca di sini:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Perusahaan berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Pada tahun 2026, Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine.

Untuk rincian lain, ikuti di X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan" dalam arti Private Securities Litigation Reform Act 1995. Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berpandangan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah seperti "mengharapkan", "memproyeksikan", "bermaksud", "percaya", "mengantisipasi", "memperkirakan", dan ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif "Alchemy 5%" dan harapan bahwa Bitmine akan mencapai target tersebut pada tahun 2026; (ii) keyakinan dan harapan Perusahaan mengenai pasar mata uang kripto, termasuk keyakinan bahwa berbagai tekanan makro yang dihadapi pasar kripto pada tahun 2026 dapat berbalik menjadi pendorong; (iii) keyakinan Perusahaan bahwa Ethereum merupakan antarmuka yang sangat penting untuk melindungi manusia dari dampak lanjutan dari peningkatan kemampuan AI, termasuk tesis "Uncanny Valley of Wealth" mengenai semakin besarnya kekuatan ekonomi dan pengaruh sosial dari perekonomian yang semakin didorong oleh AI agen; (iv) keyakinan Chairman bahwa Ethereum siap memperoleh manfaat dari dua pendorong pertumbuhan eksponensial, yaitu pembangunan infrastruktur blockchain oleh Wall Street dan AI agen; (v) keyakinan Perusahaan mengenai posisi strategis Bitmine dalam memanfaatkan faktor-faktor penting dari siklus kenaikan kripto berikutnya, termasuk mendukung para mitra infrastruktur utama dan memperkuat ekosistem Ethereum; (vi) pertumbuhan dan perkembangan di kemudian hari terkait strategi treasury Ethereum Perusahaan. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi GENIUS Act dan undang-undang yang tertunda serta inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan operasi staking Perusahaan; risiko terkait sistem AI dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin jauh berbeda dibanding yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, beserta perubahan atau pembaruannya setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.