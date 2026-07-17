Bitmine Immersion Technologies (BMNR) veröffentlicht die Botschaft des Vorsitzenden für Juli: „ETH ist das Heilmittel gegen das ‚Uncanny Valley of Wealth'"

Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemie of 5 %" zurückgelegt

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute die Veröffentlichung der Botschaft des Vorstandsvorsitzenden für Juli mit dem Titel „ETH ist das Heilmittel gegen das ‚Uncanny Valley of Wealth'" bekannt.

The Uncanny Valley The "Uncanny Valley of Wealth"

In dieser Botschaft des Vorstandsvorsitzenden wird die Überzeugung des Unternehmens dargelegt, dass Ethereum eine entscheidende Schnittstelle darstellt, um den Menschen vor den Folgeauswirkungen der zunehmenden Fähigkeiten der KI und dem daraus resultierenden wachsenden wirtschaftlichen Einfluss zu schützen:

Das „Uncanny Valley of Wealth" ist die Vorstellung, dass Menschen letztendlich durch die wachsende wirtschaftliche und soziale Macht einer Wirtschaft verunsichert werden, die zunehmend von agentenbasierter KI und bald auch von Maschine-zu-Maschine-Interaktionen angetrieben wird.





Dies ist eine Abwandlung des Konzepts des japanischen Robotikers Masahiro Mori, der 1970 den Aufsatz „Uncanny Valley" veröffentlichte. Seine Hypothese beschreibt das beunruhigende Gefühl, das Menschen oft überkommt, wenn sie auf etwas stoßen, das fast menschlich aussieht.





Der Kryptomarkt sah sich 2026 mit makroökonomischen Gegenwinden konfrontiert, darunter die Einpreisung einer „hawkischen" Kehrtwende der globalen Zentralbanken durch die Anleihemärkte, der langsame Fortschritt des Clarity Act, die Outperformance von KI (auch bekannt als FOMO, „Fear of Missing Out") und die Underperformance des Finanzsektors. Im weiteren Verlauf des Jahres 2026 könnten sich unserer Ansicht nach viele dieser Gegenwinde in Rückenwind verwandeln.





Während viele dies einfach dem „Krypto-Winter" zuschreiben, gab es im Jahr 2026 zahlreiche positive fundamentale Fortschritte, darunter die Ankündigung der Tokenisierung von Vermögenswerten durch viele Banken sowie die Einführung neuer Ethereum-Layer-2-Lösungen (L2) wie beispielsweise der Robinhood Chain. Dies steht im Gegensatz zu den Krypto-Wintern 2018 und 2022, als regulatorische Gegenwinde und der Zusammenbruch von Krypto-Institutionen diese Rückgänge prägten.





Der Vorsitzende ist der Ansicht, dass Ethereum gut positioniert ist, um von zwei exponentiellen Treibern zu profitieren: dem Aufbau von Infrastruktur auf der Blockchain durch die Wall Street und der agentenbasierten KI (wie oben erläutert).





Der Vorsitzende erläutert zudem, wie sich Bitmine strategisch auf die wichtigen Treiber des nächsten Krypto-Aufschwungs ausrichtet, indem es wichtige Infrastrukturpartner unterstützt und das Ethereum-Ökosystem stärkt.

Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden, und verfolgt eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und Teilnehmer an den öffentlichen Kapitalmärkten. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei protokollnative Aktivitäten, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „plant", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Ziele des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und der Erwartung, dass Bitmine dieses Ziel im Laufe des Jahres 2026 erreichen wird; (ii) die Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Kryptowährungsmarktes, einschließlich der Überzeugung, dass sich die makroökonomischen Gegenwinde, denen Kryptowährungen im Jahr 2026 ausgesetzt sein werden, in Rückenwind verwandeln könnten; (iii) die Überzeugung des Unternehmens, dass Ethereum eine entscheidende Schnittstelle darstellt, um die Menschen vor den nachgelagerten Auswirkungen der zunehmenden Fähigkeiten der KI zu schützen, einschließlich der These vom „Uncanny Valley of Wealth" hinsichtlich der wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Macht einer Wirtschaft, die zunehmend von agentenbasierter KI angetrieben wird; (iv) die Überzeugung des Vorstandsvorsitzenden, dass Ethereum gut positioniert ist, um von zwei exponentiellen Wachstumstreibern zu profitieren: dem Aufbau von Blockchain-Infrastrukturen an der Wall Street und agentenbasierter KI; (v) die Überzeugung des Unternehmens hinsichtlich der Positionierung von Bitmine im Hinblick auf die wichtigen Treiber des nächsten Krypto-Aufschwungs, einschließlich der Unterstützung wichtiger Infrastrukturpartner und der Stärkung des Ethereum-Ökosystems; und (vi) das künftige Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem Bitmine tätig ist; Marktbedingungen, die den Handelskurs der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung des GENIUS Act sowie anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte; sowie den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.