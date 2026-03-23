Cambrex 推動美國和歐洲擴張

Cambrex 在歐洲繼續投資，其位於意大利米蘭的工廠正在進行一項價值 3000 萬美元的擴建項目。 該項目將增加新的分析開發和製程研發能力，並對多個生產工廠進行升級改造。 米蘭研發中心擴建工程預計將於 2027 年下半年完成，同時也將購買更多土地以支持未來的增長和對 CDMO 服務日益增長的需求。

行政總裁 Claudio Russolo 評論道：「我們在意大利米蘭的工廠在支援藥物研發和生產方面的歷史卓越昭著，今年是其營運 80 週年。 我們致力繼續投資，以滿足市場對複雜化學物質（包括多肽和寡核苷酸 (peptides and oligonucleotides, tides)）、高效分子和管制物質）日益增長的需求。」

Cambrex 的持續投資體現了其致力於為多肽和寡核苷酸和複雜的小分子藥物的開發和生產提供現代化解決方案的決心。 公司秉持科學至上的理念和對卓越營運的承諾，確保 Cambrex 時刻處於支持下一代改變生命的治療的最前沿。

關於 Cambrex

Cambrex 是全球領先的合約研究開發與製造組織 (CDMO)，專注提供貫穿整個藥物生命週期的原料藥開發與生產服務，以及全面的分析和臨床試驗新藥 (IND) 申請支援。

憑著逾 45 年經驗，以及由 2,000 名專家組成的團隊，從北美和歐洲兩大據點服務全球客戶。Cambrex 提供一系列專業原料藥技術及能力，涵蓋連續流動化學、受控物質、肽合成、固體狀態科學、材料表徵及高活性藥物成分 (API) 等不同範疇。

SOURCE Cambrex