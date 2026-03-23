Cambrex impulsa su expansión en Estados Unidos y Europa

EAST RUTHERFORD, N.J., 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), anunció hoy la finalización de los estudios de ingeniería iniciales para su nueva planta de fabricación de principios activos farmacéuticos (API) a gran escala en Charles City, Iowa. Este hito representa un avance significativo hacia la inversión de 120 millones de dólares anunciada previamente por la compañía para expandir su capacidad de fabricación de API en Estados Unidos. La colocación de la primera piedra de la nueva planta está programada para finales de 2026.

3D Rendering of Cambrex’s Future “Pharma 5” Plant in Charles City, Iowa

La ampliación de Charles City añadirá una nueva planta con una capacidad de 140.000 litros, que incluirá reactores de gran y mediana escala, secadores de filtro agitado de Hastelloy de última generación y mejoras en las instalaciones de fabricación existentes. Tras la finalización de esta fase de ampliación, la planta experimentará un aumento del 20 % en su capacidad de fabricación a gran escala. Esta ampliación está diseñada para dar soporte a procesos químicos complejos, como sustancias controladas, principios activos farmacéuticos altamente potentes (HPAPI) y la fabricación de péptidos en fase líquida a escala comercial, lo que posiciona a Cambrex como un socio de confianza para las empresas farmacéuticas innovadoras.

En Europa, Cambrex continúa invirtiendo con una ampliación de 30 millones de dólares en marcha en su planta de Milán, Italia. El proyecto incorporará nuevas capacidades de desarrollo analítico e I+D de procesos, así como mejoras en varias plantas de producción. Se prevé que la ampliación de I+D de Milán finalice en la segunda mitad de 2027, con la adquisición de terrenos adicionales para dar soporte al crecimiento futuro y a la creciente demanda de servicios de CDMO.

Claudio Russolo, director de Operaciones, comentó: "Nuestra planta de Milán, Italia, cuenta con una destacada trayectoria en el apoyo al desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos, y este año celebra su 80º aniversario. Estamos comprometidos con la inversión continua para satisfacer la creciente demanda del mercado de compuestos químicos complejos, incluyendo moléculas de alta potencia y sustancias controladas".

Las inversiones continuas de Cambrex reflejan su dedicación a proporcionar soluciones modernizadas para el desarrollo y la fabricación de moléculas pequeñas complejas. El enfoque científico de la compañía y su compromiso con la excelencia operativa garantizan que Cambrex se mantenga a la vanguardia en el apoyo a la próxima generación de terapias que transforman vidas.

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece servicios de desarrollo y fabricación de principios activos farmacéuticos a lo largo de todo el ciclo de vida del medicamento, así como servicios analíticos integrales y de apoyo para la solicitud de autorización de nuevos fármacos (IND).

Con 45 años de experiencia y un equipo en constante crecimiento de más de 2.000 expertos que prestan servicios a clientes globales en Norteamérica y Europa, Cambrex ofrece una amplia gama de tecnologías y capacidades especializadas en principios activos farmacéuticos, incluyendo flujo continuo, sustancias controladas, síntesis de péptidos, ciencia del estado sólido, caracterización de materiales y principios activos farmacéuticos (API) de alta potencia.

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