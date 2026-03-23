Cambrex treibt seine Expansion in den USA und Europa voran

EAST RUTHERFORD, N.J., 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), gab heute den Abschluss der ersten technischen Studien für seine neue Großanlage zur Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (API) in Charles City, Iowa, bekannt. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der zuvor angekündigten Investition des Unternehmens in Höhe von 120 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Wirkstoffe in den USA dar. Der Spatenstich für die neue Anlage ist für Ende 2026 geplant.

3D Rendering of Cambrex’s Future “Pharma 5” Plant in Charles City, Iowa

Im Rahmen der Erweiterung in Charles City wird eine neue Anlage mit einer Kapazität von 140.000 Litern entstehen, die groß- und mittelgroße Reaktoren, moderne Hastelloy-Rührfiltertrockner sowie Verbesserungen an den bestehenden Produktionsanlagen umfasst. Nach Abschluss dieser Ausbauphase wird die Produktionskapazität für Großserienfertigung am Standort um 20 % steigen. Diese Erweiterung dient der Unterstützung komplexer chemischer Prozesse, darunter die Herstellung von kontrollierten Substanzen, hochwirksamen Wirkstoffen (HPAPI) sowie die Peptidherstellung in der Flüssigphase im kommerziellen Maßstab, wodurch sich Cambrex als zuverlässiger Partner für pharmazeutische Innovatoren positioniert.

In Europa investiert Cambrex weiterhin in den Ausbau seines Standorts in Mailand, Italien, für den derzeit 30 Millionen US-Dollar bereitgestellt werden. Im Rahmen des Projekts werden neue Kapazitäten für die analytische Entwicklung und die Prozessforschung und -entwicklung geschaffen sowie mehrere Produktionsanlagen modernisiert. Der Ausbau des Forschungs- und Entwicklungsstandorts in Mailand wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen sein; dazu wurden zusätzliche Grundstücke erworben, um das künftige Wachstum und die steigende Nachfrage nach CDMO-Dienstleistungen zu unterstützen.

Claudio Russolo, Chief Operating Officer, erklärte: „Unser Standort in Mailand, Italien, blickt auf eine lange Tradition in der Unterstützung der pharmazeutischen Entwicklung und Herstellung zurück und feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Wir sind entschlossen, weiterhin zu investieren, um der wachsenden Marktnachfrage nach komplexen chemischen Wirkstoffen, darunter Tides, hochwirksame Moleküle und kontrollierte Substanzen, gerecht zu werden."

Die laufenden Investitionen von Cambrex spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, moderne Lösungen für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und komplexen niedermolekularen Substanzen anzubieten. Der wissenschaftlich orientierte Ansatz des Unternehmens und sein Engagement für operative Exzellenz stellen sicher, dass Cambrex weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung lebensverändernder Therapien der nächsten Generation einnimmt.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führender Anbieter für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO). Das Unternehmen entwickelt und produziert Wirkstoffe über den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels. Darüber hinaus bietet Cambrex umfassende analytische Leistungen sowie IND-unterstützende Dienste.

Mit 45 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von über 2.000 Experten, die Kunden aus Nordamerika und Europa betreuen, bietet Cambrex eine Reihe spezialisierter Technologien und Kompetenzen im Bereich der Wirkstoffherstellung an, darunter kontinuierliche Strömungstechnologie, kontrollierte Substanzen, Peptidsynthese, Festkörperwissenschaft, Materialcharakterisierung und hochwirksame Wirkstoffe.

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