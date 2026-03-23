캠브렉스, 미국 및 유럽 확장 추진

이스트 러더퍼드, 뉴저지, 2026년 3월 23일 /PRNewswire/ -- 세계적인 위탁개발생산기관(CDMO)인 캠브렉스(Cambrex)가 23일 아이오와주 찰스시티에 위치한 신규 대규모 원료의약품(API) 제조공장을 위한 초기 엔지니어링 연구를 완료했다고 발표했다. 이 이정표는 앞서 발표한 미국 API 제조 역량 확대를 위한 미화 1억 2000만 달러 투자 계획이 상당한 진전을 이뤘음을 의미한다. 신규 시설 기공식은 2026년 말 진행될 예정이다.

찰스시티 확장 프로젝트를 통해 대규모 및 중간 규모 반응기, 첨단 하스텔로이 교반식 필터 드라이어(Hastelloy agitated filter dryers), 기존 제조 시설 개선 등을 포함해 총 14만 리터 규모의 신규 공장이 추가된다. 이번 확장 단계가 완료되면 해당 부지의 대규모 제조 역량은 20% 증가하게 된다. 이번 확장은 규제물질, 고역가 원료의약품(HPAPI), 상업 규모 액상 펩타이드 제조를 포함한 복합 화학 공정을 지원하도록 설계됐으며, 이를 통해 캠브렉스는 제약 혁신 기업들의 신뢰받는 파트너로 자리매김하게 된다.

3D Rendering of Cambrex’s Future “Pharma 5” Plant in Charles City, Iowa

유럽에서도 캠브렉스는 투자를 이어가고 있으며, 이탈리아 밀라노 사업장에서는 미화 3000만 달러 규모의 확장 프로젝트가 진행 중이다. 이 프로젝트를 통해 신규 분석 개발 및 공정 연구개발(R&D) 역량이 추가되고, 여러 생산 공장에 대한 업그레이드도 이뤄질 예정이다. 밀라노 R&D 확장은 2027년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 향후 성장과 CDMO 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 추가 부지도 확보한 상태다.

클라우디오 루솔로(Claudio Russolo) 최고운영책임자(COO)는 "이탈리아 밀라노 공장은 제약 개발과 제조를 지원해 온 훌륭한 유산을 보유하고 있으며, 올해로 운영 80주년을 맞았다. 당사는 펩타이드, 고역가 분자, 규제물질을 포함한 복합한 화학 분야에서 증가하는 시장 수요에 대응하기 위해 지속적인 투자를 이어가고 있다"고 전했다.

캠브렉스의 지속적인 투자는 펩타이드와 복합 저분자 개발 및 제조를 위한 현대화된 솔루션 제공에 대한 회사의 의지를 반영한다. 과학 우선 접근법과 운영 우수성에 대한 헌신을 바탕으로 캠브렉스는 삶을 변화시키는 차세대 치료제 개발을 지원하는 최전선에 계속 서게 될 것이다.

캠브렉스 소개

캠브렉스는 세계적인 위탁개발생산기관(CDMO)으로, 약물 수명 주기에 걸친 원료의약품 개발 및 제조는 물론 포괄적인 분석 서비스와 IND 제출 지원 서비스를 제공한다.

45년의 경험과 북미 및 유럽에서 글로벌 고객을 지원하는 2000명 이상의 확대되는 전문가 조직을 바탕으로, 캠브렉스는 연속 흐름, 규제물질, 펩타이드 합성, 고체 과학, 물질 특성 분석, 고역가 원료의약품 등 다양한 전문 원료의약품 기술과 역량을 제공하고 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2938315/Charles_City_Initial_Elevation_Diagram.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/Cambrex_logo.jpg

SOURCE Cambrex