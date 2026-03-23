Cambrex poursuit son expansion aux États-Unis et en Europe

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'achèvement des études techniques initiales pour sa nouvelle usine de fabrication de principes actifs à grande échelle à Charles City, dans l'Iowa. Cette étape marque une avancée significative vers l'investissement de 120 millions de dollars annoncé précédemment par l'entreprise pour développer ses capacités de fabrication de principes actifs aux États-Unis. La pose de la première pierre de la nouvelle installation est prévue pour la fin de l'année 2026.

3D Rendering of Cambrex’s Future “Pharma 5” Plant in Charles City, Iowa

L'expansion de Charles City ajoutera une nouvelle usine d'une capacité de 140 000 litres, comprenant des réacteurs à grande et moyenne échelle, des filtres sécheurs agités en Hastelloy de pointe et des améliorations des installations de fabrication existantes. Une fois cette phase d'expansion achevée, le site verra sa capacité de production à grande échelle augmenter de 20 %. Cette expansion est conçue pour prendre en charge la chimie complexe, y compris les substances contrôlées, les principes actifs hautement puissants (HPAPI) et la synthèse de peptides en phase liquide à l'échelle commerciale, ce qui positionne Cambrex comme un partenaire de confiance pour les innovateurs pharmaceutiques.

En Europe, Cambrex continue d'investir avec une expansion d'une valeur de 30 millions de dollars en cours sur son site de Milan, en Italie. Le projet permettra d'ajouter de nouvelles capacités de développement analytique et de recherche-développement sur les procédés, ainsi que de moderniser plusieurs usines de production. L'expansion de la R&D à Milan devrait être achevée au second semestre 2027, avec l'acquisition de terrains supplémentaires pour soutenir la croissance future et répondre à la demande accrue de services CDMO.

Claudio Russolo, directeur de l'exploitation, a commenté : « Notre site de Milan, en Italie, a une longue tradition de soutien au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques, et cette année marque son 80ᵉ anniversaire. Nous nous engageons à poursuivre nos investissements afin de répondre à la demande croissante du marché en matière de produits chimiques complexes, y compris les " tides ", les molécules hautement puissantes et les substances contrôlées ».

Les investissements continus de Cambrex reflètent son engagement à fournir des solutions modernisées pour le développement et la fabrication de petites molécules complexes. L'approche scientifique de la société et son attachement à l'excellence opérationnelle garantissent que Cambrex reste à la pointe du soutien à la prochaine génération de traitements qui changent la vie.

À propos de Cambrex

Cambrex est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan qui fournit des services d'élaboration et de fabrication de substances médicamenteuses tout au long du cycle de vie des médicaments, ainsi que des services analytiques complets et des services d'appui aux nouveaux médicaments de recherche.

Forte de 45 ans d'expérience et dotée d'une équipe de plus 2 000 experts au service de clients internationaux en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées dans les substances médicamenteuses, y compris le flux continu, les substances contrôlées, la synthèse des peptides, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les principes actifs hautement puissants.

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