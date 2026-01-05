Cango Inc. anuncia una actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin

News provided by

Cango Inc.

Jan 05, 2026, 10:55 ET

- Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin para diciembre de 2025

DALLAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía"), un minero líder de Bitcoin que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de computación de inteligencia artificial y energía, publicó hoy su actualización de operaciones de producción y minería de Bitcoin para diciembre de 2025.

Actualización de la producción y las operaciones mineras de Bitcoin para diciembre de 2025

Métrica

Diciembre de 2025 [1]

Noviembre de 2025 [1]

Cantidad de Bitcoins producidos

569,0

546,7

Cantidad promedio de Bitcoins producidos por día

18,35

18,22

Cantidad total de Bitcoins en posesión [2]

7.528,3

6.959,3

Tasa de hash implementada

50 EH/s

50 EH/s

Tasa de hash operativa promedio [3]

43,36 EH/s

44,38 EH/s

1. Estimación sin auditar.

2. Al cierre del mes.

3. Promedio mensual.

Nota: Cango mantiene Bitcoin a largo plazo y actualmente no tiene intención de vender ninguna de sus tenencias de Bitcoin.

Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó: "A lo largo de 2025, Cango registró un crecimiento operativo sólido y constante. En diciembre, gracias a ajustes favorables en la dificultad de la red, mantuvimos niveles estables de hashrate operativo y logramos una mayor producción diaria de Bitcoin, lo que elevó nuestras tenencias totales de Bitcoin a 7.528,3 BTC. Además, a finales de diciembre, un accionista mayoritario decidió aumentar su inversión en Cango con un compromiso de 10,5 millones de dólares estadounidenses, que se prevé cerrar en enero de 2026, lo que representa un sólido voto de confianza en nuestra hoja de ruta estratégica. Este compromiso nos permitirá impulsar una mayor eficiencia en la minería de Bitcoin y acelerar el desarrollo paralelo de nuestra plataforma de computación de energía e IA en 2026".

Acerca de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) es una empresa de minería de Bitcoin con la visión de establecer una plataforma de infraestructura global integrada capaz de impulsar la economía digital del futuro. Sus operaciones mineras abarcan más de 40 sitios en Norteamérica, Oriente Medio, Sudamérica y África Oriental.

Desde su entrada en el sector de los activos digitales en noviembre de 2024, Cango ha puesto en marcha proyectos piloto tanto en soluciones energéticas integradas como en computación de IA distribuida. Paralelamente, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de vehículos usados en línea a través de AutoCango.com.

Para obtener más información, visite: www.cangoonline.com.

Contacto de relaciones para inversores
Juliet Ye, directora de Comunicación
Cango Inc.
E-mail: [email protected] 

Christensen Advisory
Tel: +852 2117 0861
E-mail: [email protected] 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

