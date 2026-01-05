Cango Inc. annonce une mise à jour de la production et des opérations de minage de bitcoins au mois de décembre 2025

DALLAS, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) (« Cango » ou la « Société »), un mineur de bitcoins de premier plan qui s'appuie sur ses opérations mondiales pour développer une plateforme intégrée de calcul de l'énergie et de l'IA, a publié aujourd'hui sa production et ses opérations de minage de bitcoins pour le mois de décembre 2025.

Mise à jour de la production et des opérations de minage de bitcoins au mois de décembre 2025

Indicateur Décembre 2025 [1] Novembre 2025 [1] Nombre de bitcoins produits 569,0 546,7 Nombre moyen de bitcoins produits par jour 18,35 18,22 Nombre total de bitcoins détenus [2] 7 528,3 6 959,3 Taux de hachage déployé 50 EH/s 50 EH/s Taux de hachage opérationnel moyen [3] 43,36 EH/s 44,38 EH/s

1. Non vérifié, estimé. 2. En fin de mois. 3. Moyenne sur le mois. Remarque : Cango détient des bitcoins pour le long terme et n'a actuellement pas l'intention de vendre ses avoirs en bitcoins.

Paul Yu, président-directeur général et administrateur de Cango, déclare : « Tout au long de l'année 2025, Cango a enregistré une croissance opérationnelle forte et constante. En décembre, grâce à des ajustements favorables de la difficulté du réseau, nous avons maintenu des niveaux de taux de hachage opérationnels stables et atteint une production quotidienne de bitcoins plus élevée, ce qui a porté le total de nos avoirs en bitcoins à 7 528,3 BTC. De plus, fin décembre, un actionnaire majeur a décidé d'augmenter son investissement dans Cango avec un engagement de 10,5 millions de dollars américains, qui devrait être clôturé en janvier 2026, ce qui représente un puissant vote de confiance dans notre feuille de route stratégique. Cet engagement nous permettra d'accroître l'efficacité du minage de Bitcoins et d'accélérer le développement parallèle de notre plateforme de calcul de l'énergie et de l'IA en 2026. »

À propos de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE : CANG) est une société d'exploitation de minage de bitcoins dont l'objectif est d'établir une plateforme d'infrastructure mondiale intégrée capable d'alimenter la future économie numérique. Les activités de minage de la société s'étendent sur plus de 40 sites en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Est.

Depuis son entrée dans l'espace des actifs numériques en novembre 2024, Cango a activé des projets pilotes dans les domaines des solutions énergétiques intégrées et de l'informatique IA distribuée. Parallèlement, Cango continue d'exploiter une entreprise internationale d'exportation de voitures d'occasion en ligne par l'intermédiaire d'AutoCango.com.

Contact pour les relations avec les investisseurs

Juliet Ye, responsable de la communication

Cango Inc.

E-mail : [email protected]

Christensen Advisory

Tél. : +852 2117 0861

E-mail : [email protected]

