Cango Inc. Announce December 2025 Bitcoin Production and Mining Operations UpdateCango Inc. maakt update bekend over Bitcoin-productie en miningactiviteiten in december 2025

DALLAS, 6 januari 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" of het "Bedrijf"), een toonaangevende Bitcoin-miner die zijn wereldwijde activiteiten benut om een geïntegreerd energie- en AI-computingplatform te ontwikkelen, heeft vandaag zijn update voor Bitcoin-productie en mining voor december 2025 gepubliceerd.

Update over de productie en miningactiviteiten van Bitcoin voor december 2025

Metrisch december 2025 [1] november 2025 [1] Aantal geproduceerde Bitcoins 569,0 546,7 Gemiddeld aantal geproduceerde Bitcoins per dag 18,35 18,22 Totaal aantal Bitcoin [2] 7.528,3 6.959,3 Gebruikte hashrate 50 EH/s 50 EH/s Gemiddelde operationele hashrate [3] 43,36 EH/s 44,38 EH/s

1. Niet gecontroleerd, geraamd. 2. Vanaf het einde van de maand. 3. Gemiddelde over de maand. Opmerking: Cango houdt Bitcoin voor de lange termijn en is momenteel niet van plan om een van zijn Bitcoin-bezit te verkopen.

Paul Yu, CEO en directeur van Cango, zei: "Gedurende 2025 leverde Cango een sterke en consistente operationele groei. In december hebben we, vanwege gunstige aanpassingen van de netwerkmoeilijkheden, stabiele operationele hashrate-niveaus gehandhaafd en hebben we een hogere dagelijkse Bitcoin-productie bereikt, waardoor onze totale Bitcoin-bezit gegroeid is tot 7.528,3 BTC. Bovendien besloot een grote aandeelhouder eind december om zijn investering in Cango te verhogen met een verbintenis van 10,5 miljoen USD, die naar verwachting in januari 2026 zou worden afgesloten, wat een krachtige stem van vertrouwen in onze strategische routekaart vertegenwoordigt. Deze toewijding zal ons in staat stellen om een grotere efficiëntie van Bitcoin-mining te stimuleren en de parallelle ontwikkeling van ons energie- en AI-computingplatform in 2026 te versnellen. "

Over Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) is een Bitcoin-miningbedrijf met een visie om een geïntegreerd, wereldwijd infrastructuurplatform op te zetten dat in staat is de toekomstige digitale economie kracht bij te zetten. De mining-activiteiten van het Bedrijf omvatten meer dan 40 locaties in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oost-Afrika.

Sinds het invoeren van de digitale assetruimte in november 2024, heeft Cango pilotprojecten geactiveerd in zowel geïntegreerde energieoplossingen als gedistribueerde AI-computing. Tegelijkertijd blijft Cango via AutoCango.com een online internationaal exportbedrijf voor tweedehands auto's exploiteren.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.cangoonline.com

