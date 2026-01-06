Cango Inc. Umumkan Perkembangan Terbaru tentang Produksi dan Penambangan Bitcoin pada Periode Desember 2025

DALLAS, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan"), perusahaan terkemuka yang bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin di sejumlah lokasi di dunia untuk mengembangkan platform energi dan komputasi AI terintegrasi, hari ini mengumumkan perkembangan terbaru tentang produksi dan penambangan Bitcoin pada periode Desember 2025.

Perkembangan Terbaru tentang Produksi dan Penambangan Bitcoin pada Periode Desember 2025

Metrik Desember 2025 [1] November 2025 [1] Jumlah Bitcoin yang diproduksi 569,0 546,7 Jumlah rata-rata Bitcoin yang diproduksi per hari 18,35 18,22 Jumlah kepemilikan Bitcoin [2] 7.528,3 6.959,3 Deployed hashrate 50 EH/s 50 EH/s Average operating hashrate [3] 43,36 EH/s 44,38 EH/s

1. Tidak diaudit, perkiraan. 2. Hingga akhir bulan. 3. Angka rata-rata selama satu bulan. Catatan: Kepemilikan Bitcoin oleh Cango bersifat jangka panjang, dan Cango saat ini tidak ingin menjual Bitcoin tersebut.

Paul Yu, CEO & Director, Cango, berkata, " Sepanjang 2025, Cango mencatat pertumbuhan yang kuat dan konsisten. Pada Desember lalu, di tengah penyesuaian tingkat kesulitan jaringan yang kondusif, kami menjaga stabilitas operating hashrate dan mencapai tingkat produksi Bitcoin harian yang lebih tinggi. Dengan demikian, total kepemilikan Bitcoin Cango meningkat menjadi 7.528,3 BTC. Selain itu, pada akhir Desember, seorang pemegang saham utama menambah investasinya pada Cango dengan komitmen sebesar USD 10,5 juta. Transaksi ini segera diselesaikan pada Januari 2026. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap rencana strategis kami. Didukung komitmen investasi ini, kami akan meningkatkan efisiensi penambangan Bitcoin, serta mempercepat pengembangan platform energi dan komputasi AI secara paralel pada 2026."

Tentang Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) adalah perusahaan yang bergerak dalam penambangan Bitcoin. Cango ingin mengembangkan platform infrastruktur global dan terintegrasi yang menopang ekonomi digital masa depan. Cango beroperasi di lebih dari 40 lokasi di Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika Timur.

Sejak merambah bisnis aset digital pada November 2024, Cango telah menggarap sejumlah proyek percontohan dalam bidang solusi energi terintegrasi dan komputasi AI terdistribusi. Secara paralel, Cango juga terus mengelola bisnis ekspor mobil bekas internasional secara daring melalui AutoCango.com.

Informasi selengkapnya: www.cangoonline.com.

Hubungan Investor

Juliet Ye, Head of Communications

Cango Inc.

Surel: [email protected]

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

Surel: [email protected]

SOURCE Cango Inc.