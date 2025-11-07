Cango Inc. publie une lettre à ses actionnaires

HONG KONG, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) a publié aujourd'hui une lettre à ses actionnaires à l'occasion du premier anniversaire de sa transition ambitieuse vers de solides activités de minage de Bitcoin. Le directeur général Paul Yu est revenu sur cette étape majeure en soulignant la vision de Cango : fournir des services de calcul haute performance sécurisés sur le plan énergétique. La transformation a commencé en novembre 2024 avec le minage de Bitcoin comme point d'entrée pratique pour sécuriser l'accès à l'énergie, développer des compétences opérationnelles et créer des sites souples pour les objectifs à long terme.

En seulement huit mois, Cango est devenue une plateforme mondiale de 50 EH/s en acquérant des machines de minage sur rack d'une capacité de 32 EH/s en novembre 2024, puis 18 EH/s supplémentaires en juin 2025. La société a cédé ses actifs en Chine en mai 2025 pour réorienter ses ressources vers ses activités de minage. Un nouveau conseil d'administration et une nouvelle équipe de direction dotés de compétences dans les domaines des actifs numériques, de la finance et de l'énergie ont été désignés pour guider cette transition ambitieuse.

L'impact financier a été rapide. Au deuxième trimestre de 2025, Cango a fait état d'un chiffre d'affaires de 139,8 millions de dollars américains, d'un excédent brut d'exploitation ajusté de 99,1 millions de dollars américain et d'équivalents de trésorerie de 117,8 millions de dollars américains, grâce à un modèle léger en actifs et axé sur l'efficacité opérationnelle. Cango a mis en place une nouvelle activité principale très compétitive et a étendu son empreinte mondiale aux États-Unis, à Oman, à l'Éthiopie et au Paraguay.

Cette année, la dynamique s'est poursuivie avec des étapes clés. En août 2025, Cango a acquis une installation de 50 MW en Géorgie pour 19,5 millions de dollars américains, ce qui lui a permis de renforcer le contrôle opérationnel et de s'assurer de meilleures conditions d'achat d'électricité. L'efficacité du taux de hachage a dépassé les 90 %, et les avoirs en Bitcoin ont atteint plus de 6 400 BTC au 31 octobre 2025, grâce à une stratégie disciplinée de conservation des actifs à long terme. Afin d'améliorer la structure du capital, Cango passera à la cotation directe à la Bourse de New York à partir du 17 novembre 2025.

Pour ce qui est de l'avenir, Paul Yu a déclaré que la base de minage de Bitcoin alimenterait la double expansion de Cango dans les domaines de l'énergie et du calcul haute performance. L'entreprise prévoit des projets pilotes disciplinés et échelonnés, une entrée ciblée sur le marché du calcul haute performance IA et le développement d'une infrastructure énergétique à double fonction, parallèlement à l'optimisation des opérations de minage grâce à l'augmentation de la durée de fonctionnement, à la réduction des coûts énergétiques et au renouvellement de 6 EH/s de capacité.

« Nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle frontière technologique, où la convergence de l'énergie et du calcul haute performance sera à l'origine de la prochaine ère du calcul. », a expliqué Paul Yu. « Avec les bases solides que nous avons construites, une équipe de classe mondiale et une stratégie claire et disciplinée, nous sommes confiants dans notre capacité à non seulement nous frayer un chemin dans cet avenir, mais aussi à contribuer à le façonner, en créant une valeur ajoutée durable pour nos actionnaires et nos partenaires. »

Contenu original : https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/Cango%20Shareholder%20Letter%20202511.pdf

