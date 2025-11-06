燦谷集團發布致股東公開信

香港 2025年11月6日 /美通社/ -- 燦谷集團（Cango Inc）（NYSE: CANG）於轉型為比特幣挖礦企業一週年之際，今日發布致股東公開信。首席執行官Paul Yu回顧此裡程碑時，闡明Cango致力提供能源保障高效能運算服務之願景。此征程始於2024年11月，以比特幣挖礦作為實踐起點，逐步建立能源獲取渠道、累積營運專業能力，並為長期目標打造彈性佈局。

在短短八個月內，燦谷透過於2024年11月收購32 EH/s在架礦機，繼而於2025年6月擴增18 EH/s算力，成功構建50 EH/s全球算力平台。公司更於2025年5月完成中國資產處置，將資源導向挖礦業務。為引領此戰略轉型，燦谷組建具備數字資產、金融與能源領域專長的新任董事會及管理團隊。

財務效益立竿見影。受惠於輕資產營運模式，燦谷在2025年第二季實現1.398億美元營收、9,910萬美元經調整EBITDA，並持有1.178億美元現金等價物。如今Cango不僅建立極具競爭力的核心業務，更於美國、阿曼、埃塞俄比亞及巴拉圭形成規模化全球佈局。

今年裡程碑接踵而至：2025年8月以1,950萬美元收購喬治亞州50MW礦場，強化營運控制權並獲取優惠電力條款；算力效率突破90%；截至2025年10月31日，透過嚴謹持幣策略，使比特幣儲備累積至6,400枚。為優化資本結構，燦谷將於2025年11月17日轉為紐約證券交易所直接上市。

展望未來，Paul透露燦谷將以比特幣挖礦基礎推動能源與高效能運算雙軌擴張。公司計劃開展審慎分階段試行計劃，精準進軍AI高效能運算市場，建設雙重用途能源基礎設施，同時透過提升運轉時間、降低能源成本及更新6 EH/s算力設備持續優化挖礦作業。

「我們正站在新科技前沿的起點，能源與高效能運算的融合將驅動下一波運算革命。」Paul強調：「憑藉我們打造的堅實基礎、一流的團隊及清晰戰略布局，我們不僅有信心引領此進程，更將攜手股東與夥伴共創永續價值。」

