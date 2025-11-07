Cango Inc. publiceert een brief aan de aandeelhouders

HONGKONG, 7 november 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) publiceerde vandaag een brief aan de aandeelhouders bij de mijlpaal van een jaar gedurfde transformatie naar een robuuste Bitcoin-mijnbouwactiviteit. CEO Paul Yu stond bij deze mijlpaal stil en benadrukte de visie van Cango om energiezekere HPC-diensten te leveren. Het begon allemaal in november 2024 met Bitcoin-mijnbouw als praktisch startpunt om toegang tot energie veilig te stellen, operationele expertise op te bouwen en flexibele locaties te creëren voor doelstellingen op lange termijn.

In amper acht maanden kwam Cango op schaal en werd een wereldwijd platform van 50 EH/s door in november 2024 32 EH/s aan on-rack mijnbouwmachines aan te schaffen, gevolgd door 18 EH/s in juni 2025. In mei 2025 stootte het bedrijf haar in China gevestigde activa af en verlegde haar middelen naar haar mijnbouwactiviteiten. Er werd een nieuw bestuur en managementteam met expertise in digitale activa, financiën en energie aangetrokken om deze ambitieuze overgang in goede banen te leiden.

De financiële impact was snel. In het tweede kwartaal van 2025 rapporteerde Cango US$139,8 miljoen aan inkomsten, US$99,1 miljoen aan aangepaste EBITDA en US$117,8 miljoen aan kasequivalenten, gedreven door een asset-light model gericht op operationele efficiëntie. Cango richtte een nieuwe, zeer concurrerende kernactiviteit op en een wereldwijde aanwezigheid in de V.S., Oman, Ethiopië en Paraguay.

Het momentum van dit jaar werd met belangrijke mijlpalen verdergezet. In augustus 2025 verwierf Cango een faciliteit van 50 MW in Georgië voor US$19,5 miljoen, waardoor de operationele controle werd versterkt en betere energievoorwaarden werden verkregen. De hashrate-efficiëntie overschreed 90% en het Bitcoin-aandeel groeide tot meer dan 6.400 BTC op 31 oktober 2025 via een gedisciplineerde HODL-strategie. Om de kapitaalstructuur te verbeteren, zal Cango op 17 november 2025 overstappen naar een directe notering op de NYSE.

Vooruitblikkend deelde Paul mee dat Cango's basis voor Bitcoin-mijnbouw een dubbelsporenuitbreiding in energie en HPC zal stimuleren. Het bedrijf plant gedisciplineerde pilots in fasen, een gerichte toetreding tot de AI HPC-markt en de ontwikkeling van een energie-infrastructuur voor twee doeleinden, terwijl de mijnbouwactiviteiten worden geoptimaliseerd door verbeterde uptime, lagere energiekosten en het vernieuwen van 6 EH/s capaciteit.

"We staan op de drempel van een nieuwe technologische grens, waar convergentie van energie en HPC het volgende computertijdperk zal aandrijven, " aldus Paul. "Met de veerkrachtige basis die we hebben gebouwd, een team van wereldklasse en een duidelijke, gedisciplineerde strategie, hebben we er alle vertrouwen in dat we niet alleen in staat zijn om deze toekomst te navigeren, maar ook om die toekomst mee vorm te geven en voor onze aandeelhouders en partners blijvende waarde te creëren."

Bekijk de originele inhoud: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/Cango%20Shareholder%20Letter%20202511.pdf

Contact investeerdersrelaties

Juliet YE, Hoofd Communicatie

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg