Cango Inc. publica carta a los accionistas

HONG KONG, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) publicó hoy una carta a los accionistas al cumplirse un año de su audaz transformación en una sólida operación de minería de Bitcoin. El director ejecutivo Paul Yu reflexionó sobre este hito al hacer hincapié en la visión de Cango de ofrecer servicios HPC con seguridad energética. El proyecto comenzó en noviembre de 2024 con la minería de Bitcoin como punto de partida práctico para asegurar el acceso a la energía, desarrollar experiencia operativa y crear emplazamientos flexibles para objetivos a largo plazo.

En tan solo ocho meses, Cango escaló a una plataforma mundial de 50 EH/s al adquirir 32 EH/s de máquinas de minería en rack en noviembre de 2024, seguidas de 18 EH/s en junio de 2025. La empresa se deshizo de sus activos en China antes de mayo de 2025, para redirigir los recursos a sus operaciones mineras. Para guiar esta ambiciosa transición, se incorporó una nueva junta directiva y un equipo directivo con experiencia en activos digitales, finanzas y energía.

El impacto financiero fue inmediato. En el 2.° trimestre de 2025, Cango informó ingresos por 139,8 millones de dólares, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) ajustados de 99,1 millones de dólares y equivalentes de efectivo por 117,8 millones de dólares, impulsados por un modelo con pocos activos centrado en la eficiencia operativa. Cango estableció un nuevo negocio principal altamente competitivo y una presencia mundial a gran escala en Estados Unidos, Omán, Etiopía y Paraguay.

El impulso de este año continuó con hitos clave. En agosto de 2025, Cango adquirió una instalación de 50 MW en Georgia por 19,5 millones de dólares, para fortalecer el control operativo y asegurar mejores condiciones de suministro eléctrico. La eficiencia de la tasa de hash superó el 90 % y las tenencias de Bitcoin crecieron a más de 6.400 BTC para el 31 de octubre de 2025, mediante una estrategia HODL disciplinada. Para mejorar su estructura de capital, Cango pasará a cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York el 17 de noviembre de 2025.

De cara al futuro, Paul compartió que la base de la minería de Bitcoin de Cango impulsará una expansión dual hacia la energía y la computación de alto rendimiento (HPC). La empresa planea proyectos piloto disciplinados y por fases, una entrada estratégica en el mercado de la computación de alto rendimiento para IA y el desarrollo de infraestructura energética de doble propósito, a la vez que optimiza las operaciones mineras al mejorar el tiempo de actividad, reducir los costos energéticos y renovar con 6 EH/s de capacidad.

"Nos encontramos en el umbral de una nueva frontera tecnológica, en el que la convergencia de la energía y la computación de alto rendimiento impulsará la próxima era de la informática ", comentó Paul. "Con la sólida base que hemos construido, un equipo de primer nivel y una estrategia clara y disciplinada, confiamos en nuestra capacidad no solo para afrontar este futuro, sino también para contribuir a darle forma y generar valor duradero para nuestros accionistas y socios".

