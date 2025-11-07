Cango Inc. veröffentlicht Schreiben an die Aktionäre

HONGKONG, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) veröffentlichte heute anlässlich des einjährigen Meilensteins seiner mutigen Umwandlung in einen robusten Bitcoin-Mining-Betrieb ein Schreiben an die Aktionäre. CEO Paul Yu reflektierte diesen Meilenstein und betonte die Vision von Cango, energiegesicherte HPC-Dienste anzubieten. Dieser Weg begann im November 2024 mit dem Bitcoin-Mining als praktischem Einstiegspunkt, um den Zugang zu Energie zu sichern, operatives Fachwissen aufzubauen und flexible Standorte für langfristige Ziele zu schaffen.

In nur acht Monaten skalierte Cango zu einer globalen Plattform mit 50 EH/s, indem es im November 2024 32 EH/s an On-Rack-Mining-Maschinen erwarb, gefolgt von 18 EH/s im Juni 2025. Das Unternehmen veräußerte seine in China ansässigen Vermögenswerte bis Mai 2025 und lenkte die Ressourcen auf seine Mining-Aktivitäten um.. Ein neues Vorstands- und Managementteam mit Fachkenntnissen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Finanzen und Energie wurde an Bord geholt, um diesen ehrgeizigen Wandel zu begleiten.

Die finanziellen Auswirkungen zeigten sich schnell. Im zweiten Quartal 2025 meldete Cango einen Umsatz von 139,8 Millionen US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA von 99,1 Millionen US-Dollar und liquide Mittel in Höhe von 117,8 Millionen US-Dollar, angetrieben durch ein Asset-Light-Modell, das sich auf operative Effizienz konzentriert. Cango etablierte ein neues, äußerst wettbewerbsfähiges Kerngeschäft und eine skalierte globale Präsenz in den USA, Oman, Äthiopien und Paraguay.

Die Dynamik dieses Jahres setzte sich mit wichtigen Meilensteinen fort. Im August 2025 erwarb Cango eine 50-MW-Anlage in Georgia für 19,5 Millionen US-Dollar, wodurch die operative Kontrolle gestärkt und bessere Stromkonditionen gesichert wurden. Die Hashrate-Effizienz überstieg 90 %, und die Bitcoin-Bestände wuchsen durch eine disziplinierte HODL-Strategie bis zum 31. Oktober 2025 auf über 6.400 BTC. Um die Kapitalstruktur zu verbessern, wird Cango am 17. November 2025 direkt an der NYSE notiert werden.

Mit Blick auf die Zukunft teilte Paul mit, dass die Bitcoin-Mining-Grundlage von Cango eine zweigleisige Expansion in die Bereiche Energie und HPC vorantreiben wird. Das Unternehmen plant disziplinierte, schrittweise Pilotprojekte, einen gezielten Einstieg in den AI-HPC-Markt und die Entwicklung einer Energieinfrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck, während gleichzeitig der Mining-Betrieb durch verbesserte Betriebszeiten, niedrigere Energiekosten und die Erneuerung von 6 EH/s Kapazität optimiert wird.

„Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen technologischen Grenze, an der die Konvergenz von Energie und HPC die nächste Ära der Datenverarbeitung antreiben wird, " sagte Paul. Mit dem soliden Fundament, das wir aufgebaut haben, einem Weltklasse-Team und einer klaren, disziplinierten Strategie sind wir zuversichtlich, dass wir diese Zukunft nicht nur meistern, sondern auch mitgestalten können, um dauerhaften Wert für unsere Aktionäre und Partner zu schaffen."

