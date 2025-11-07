Cango Inc. publica una carta a sus accionistas

HONG KONG, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) publicó hoy una carta a sus accionistas al cumplirse un año de su ambiciosa transformación en una sólida operación de minería de Bitcoin. El consejero delegado, Paul Yu, reflexionó sobre este hito, haciendo hincapié en la visión de Cango de ofrecer servicios de computación de alto rendimiento (HPC) con suministro energético garantizado. El proyecto comenzó en noviembre de 2024 con la minería de Bitcoin como un punto de partida práctico para asegurar el acceso a la energía, desarrollar experiencia operativa y crear instalaciones flexibles para alcanzar objetivos a largo plazo.

En tan solo ocho meses, Cango alcanzó una plataforma global de 50 EH/s mediante la adquisición de 32 EH/s de máquinas de minería en rack en noviembre de 2024, seguida de 18 EH/s en junio de 2025. La empresa se deshizo de sus activos en China en mayo de 2025, redirigiendo sus recursos a sus operaciones mineras. Se incorporó un nuevo Consejo de Administración y un equipo directivo con experiencia en activos digitales, finanzas y energía para guiar esta ambiciosa transición.

El impacto financiero fue inmediato. En el segundo trimestre de 2025, Cango registró ingresos por 139,8 millones de dólares estadounidenses, un EBITDA ajustado de 99,1 millones de dólares estadounidenses y efectivo equivalente por 117,8 millones de dólares estadounidenses, gracias a un modelo de negocio con pocos activos y centrado en la eficiencia operativa. Cango consolidó un nuevo negocio principal altamente competitivo y amplió su presencia global en Estados Unidos, Omán, Etiopía y Paraguay.

El impulso de este año continuó con hitos clave. En agosto de 2025, Cango adquirió una planta de 50 MW en Georgia por 19,5 millones de dólares estadounidenses, fortaleciendo el control operativo y asegurando mejores condiciones de suministro eléctrico. La eficiencia de hash superó el 90 %, y las tenencias de Bitcoin crecieron a más de 6.400 BTC al 31 de octubre de 2025, gracias a una estrategia HODL disciplinada. Para mejorar su estructura de capital, Cango cotizará directamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el 17 de noviembre de 2025.

De cara al futuro, Paul compartió que la base de minería de Bitcoin de Cango impulsará una expansión dual hacia la energía y la computación de alto rendimiento (HPC). La compañía planea proyectos piloto disciplinados y por fases, una entrada estratégica al mercado de la IA y la HPC, y el desarrollo de infraestructura energética de doble propósito, al tiempo que optimiza las operaciones mineras mediante una mayor disponibilidad, menores costes de energía y la renovación de 6 EH/s de capacidad.

"Nos encontramos ante una nueva frontera tecnológica, donde la convergencia de la energía y la computación de alto rendimiento impulsará la próxima era de la computación", afirmó Paul. "Con la sólida base que hemos construido, un equipo de primer nivel y una estrategia clara y disciplinada, confiamos en nuestra capacidad no solo para afrontar este futuro, sino también para contribuir a darle forma, creando valor duradero para nuestros accionistas y socios".

