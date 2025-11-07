Surat Resmi Cango Inc. untuk Para Pemegang Saham Perusahaan

HONG KONG, 7 November 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) hari ini menerbitkan surat resmi untuk para pemegang saham perusahaan, bertepatan dengan satu tahun transformasi besar Cango dalam penambangan Bitcoin. CEO, Cango, Paul Yu, mengangkat pencapaian tersebut dan menegaskan visi Cango untuk menghadirkan layanan HPC berbasiskan energi. Transformasi ini berawal pada November 2024 melalui penambangan Bitcoin yang menjadi langkah awal untuk memperoleh akses energi, membangun keahlian operasional, dan menyiapkan lokasi penambangan fleksibel untuk tujuan jangka panjang Cango.

Hanya dalam delapan bulan, Cango berhasil berkembang sebagai platform global dengan kinerja 50 EH/s dengan mengakuisisi mesin penambangan 32 EH/s pada November 2024 dan 18 EH/s pada Juni 2025. Cango juga telah melepas seluruh aset di Tiongkok pada Mei 2025 dan mengalihkan semua sumber daya perusahaan untuk bisnis penambangan Bitcoin. Susunan Dewan Direktur dan manajemen baru yang menguasai keahlian aset digital, keuangan, dan energi juga dibentuk untuk memimpin transformasi ini.

Dampak finansial dengan cepat tercapai. Pada Triwulan II-2025, Cango mencatat pendapatan US$139,8 juta, EBITDA yang telah mengalami penyesuaian senilai US$99,1 juta, serta kas dan setara kas yang mencapai US$117,8 juta —didukung model bisnis asset-light yang mengutamakan efisiensi. Cango telah membangun bisnis inti baru yang sangat kompetitif dan jangkauan global yang luas di Amerika Serikat, Oman, Ethiopia, dan Paraguay.

Momentum tahun ini ikut diperkuat sejumlah pencapaian penting. Pada Agustus 2025, Cango mengakuisisi fasilitas 50 MW di Georgia senilai US$19,5 juta guna meningkatkan pengendalian operasional dan memperoleh tarif listrik yang lebih baik. Efisiensi hashrate Cango telah melampaui 90%, dan kepemilikan Bitcoin meningkat menjadi lebih dari 6.400 BTC hingga 31 Oktober 2025. Kinerja tersebut sejalan dengan strategi HODL yang disiplin. Untuk memperkuat struktur modal, Cango akan mencatatkan saham di NYSE pada 17 November 2025.

Ke depan, Paul menyampaikan bahwa fondasi penambangan Bitcoin akan menjadi penggerak ekspansi dua jalur menuju sektor energi dan HPC. Cango akan menempuh proyek percontohan secara bertahap dengan disiplin, merambah pasar AI HPC secara terarah, serta mengembangkan infrastruktur energi yang berfungsi ganda. Di sisi lain, Cango akan terus mengoptimalkan penambangan Bitcoin melalui peningkatan uptime, menghemat biaya energi, dan memperbarui kapasitas sebesar 6 EH/s.

"Kami menuju babak baru dalam perkembangan teknologi, tepatnya ketika energi dan HPC bersatu untuk menggerakkan era komputasi berikutnya," ujar Paul. "Dengan fondasi kuat yang telah terbangun, tim kelas dunia, dan strategi yang jelas serta disiplin, kami optimis, Cango berperan membangun masa depan tersebut sekaligus menghadapi masa depan, serta menciptakan valuasi jangka panjang bagi pemegang saham dan mitra kami."

Artikel asli: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/Cango%20Shareholder%20Letter%20202511.pdf

Narahubung Investor Relations

Juliet YE, Head of Communications

Cango Inc.

Surel: [email protected]

SOURCE Cango Inc.