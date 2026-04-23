La foire de Canton intensifie son engagement au Moyen-Orient dans un contexte de ralentissement du commerce mondial

GUANGZHOU, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 139e Foire chinoise d'importation et d'exportation (Foire de Canton) se déroule à Guangzhou jusqu'au 5 mai. Face à la situation au Moyen-Orient, la foire a réagi en élargissant ses services et en renforçant son engagement à mettre en relation les acheteurs du Moyen-Orient avec les fabricants chinois.

L'intérêt des acheteurs du Moyen-Orient reste fort

Avant l'ouverture de la foire, Zhu Yong, directeur général du Centre chinois du commerce extérieur, a répondu aux questions concernant la participation des acheteurs du Moyen-Orient, notant que la fréquentation de cette région a fluctué dans certaines expositions mondiales ces derniers temps. "Toutefois, leur volonté de participer à la foire de Canton reste forte.

Les acheteurs du Moyen-Orient maintiennent une présence visible sur le sol de l'exposition pendant la phase 1. Un acheteur égyptien, par exemple, a fait un voyage d'environ 13 heures du Caire à Guangzhou, signe d'une demande soutenue d'accès direct aux sources d'approvisionnement.

Un ensemble de services adaptés aux besoins du Moyen-Orient

Pour les acheteurs qui ne peuvent pas se rendre sur place, la foire a mis en place un ensemble de services dédiés aux acheteurs du Moyen-Orient. Elle comprenait des sessions de sourcing en ligne, des sessions Canton Fair Live Tour Middle East sur les plateformes sociales, et un soutien accru aux entreprises du Moyen-Orient ayant des activités en Chine.

La foire a invité un groupe de vloggers et de streamers du Moyen-Orient sur le site pour organiser des visites en livestreaming et des sessions de matchmaking, offrant aux acheteurs régionaux une expérience d'approvisionnement à distance sans faille. Une session consacrée à l'électroménager au cours de la phase 1 a attiré un public étranger nombreux et a suscité des réactions enthousiastes de la part des acheteurs du Moyen-Orient.

Les exposants s'adaptent aux pressions régionales

Les exposants ont dû faire face aux pressions résultant des conflits régionaux, notamment les incertitudes en matière de livraison, les perturbations logistiques et les pénuries de matières premières. Certains ont réagi en s'appuyant sur des réseaux de production diversifiés pour maintenir les délais de livraison, tandis que d'autres se sont tournés vers d'autres sources d'approvisionnement pour les intrants clés.

Certains exposants ont également indiqué qu'ils avaient adapté leurs gammes de produits en fonction de l'évolution des priorités des acheteurs, en particulier de la demande croissante de produits à haut rendement énergétique, et qu'ils avaient profité de la foire pour présenter des améliorations techniques récentes en matière d'efficacité énergétique. Les fabricants de motocycles ont rencontré leurs clients du Moyen-Orient afin d'examiner ensemble les pressions exercées sur les coûts, les modèles électriques étant considérés comme une priorité absolue par les acheteurs.

Alors que le commerce mondial traverse une période de profonde incertitude, la Foire de Canton reste une force de connexion, engagée à aider les acheteurs et les vendeurs à construire des relations qui durent au-delà de tout moment de perturbation.

Pour la pré-inscription, veuillez cliquer sur : https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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