Canton Fair เร่งสร้างความเชื่อมโยงกับตะวันออกกลาง ท่ามกลางแรงกดดันการค้าโลก
23 Apr, 2026, 20:18 CST
กว่างโจว, จีน, 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- งาน China Import and Export Fair ครั้งที่ 139 (Canton Fair) จัดขึ้นที่เมืองกว่างโจวถึงวันที่ 5 พฤษภาคม งานได้ตอบสนองสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยการขยายบริการและตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงผู้ซื้อจากตะวันออกกลางกับผู้ผลิตจีน
ความสนใจของผู้ซื้อจากตะวันออกกลางยังคงแข็งแกร่ง
ก่อนเปิดงาน Zhu Yong ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์การค้าต่างประเทศของจีน ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าร่วมจากตะวันออกกลาง โดยระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา การเข้าร่วมงานนิทรรศการของผู้ซื้อจากตะวันออกกลางในหลายงานทั่วโลกมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่า "ความตั้งใจของพวกเขาในการเข้าร่วม Canton Fair ยังคงแข็งแกร่ง"
ผู้ซื้อจากตะวันออกกลางยังคงมีบทบาทชัดเจนในพื้นที่จัดแสดงช่วงเฟสแรก ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อจากอียิปต์รายหนึ่งเดินทางจากไคโรเป็นเวลาประมาณ 13 ชั่วโมงมายังกว่างโจว สะท้อนถึงความต้องการในการเข้าถึงแหล่งจัดหาสินค้าโดยตรงที่ยังคงมีอยู่
แพ็กเกจบริการที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ตะวันออกกลาง
สำหรับผู้ซื้อที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ งานได้เปิดตัวแพ็กเกจบริการเฉพาะสำหรับผู้ซื้อจากตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงเซสชันจัดหาสินค้าออนไลน์ กิจกรรม Canton Fair Live Tour Middle East บนแพลตฟอร์มโซเชียล และการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับบริษัทจากตะวันออกกลางที่ดำเนินธุรกิจในจีน
งานยังได้เชิญบล็อกเกอร์และสตรีมเมอร์จากตะวันออกกลางเข้าร่วมในสถานที่จริง เพื่อจัดทัวร์ถ่ายทอดสดและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ มอบประสบการณ์การจัดหาสินค้าแบบระยะไกลที่ราบรื่น โดยเซสชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในช่วงเฟสแรกได้รับความสนใจจากผู้ชมต่างประเทศจำนวนมาก และได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากผู้ซื้อในภูมิภาค
ผู้แสดงสินค้าปรับตัวต่อแรงกดดันในภูมิภาค
ผู้แสดงสินค้าต้องเผชิญแรงกดดันจากความขัดแย้งในภูมิภาค เช่น ความไม่แน่นอนด้านการจัดส่ง การหยุดชะงักของโลจิสติกส์ และการขาดแคลนวัตถุดิบ บางรายรับมือด้วยการใช้เครือข่ายการผลิตที่หลากหลายเพื่อรักษากำหนดการส่งมอบ ขณะที่บางรายหันไปหาแหล่งจัดหาวัตถุดิบทางเลือก
ผู้แสดงสินค้าบางรายยังปรับไลน์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความต้องการสินค้าประหยัดพลังงานที่เพิ่มขึ้น และใช้เวทีงานนี้ในการนำเสนอการอัปเกรดด้านประสิทธิภาพพลังงานล่าสุด ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้หารือกับลูกค้าจากตะวันออกกลางเพื่อร่วมกันจัดการแรงกดดันด้านต้นทุน โดยรุ่นที่ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นหนึ่งในความสนใจหลักของผู้ซื้อ
ท่ามกลางความไม่แน่นอนอย่างลึกซึ้งของการค้าโลก Canton Fair ยังคงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนเหนือความผันผวนในทุกช่วงเวลา
