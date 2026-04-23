世界貿易の逆風の中、広州交易会（Canton Fair）が中東との連携を強化

中国・広州、2026年4月23日 /PRNewswire/ -- 第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会、Canton Fair）が5月5日まで広州で開催されています。中東情勢に直面し、同フェアはサービスを拡充し、中東のバイヤーと中国メーカーを結びつける取り組みを強化することで対応してきました。

中東バイヤーの関心は引き続き高い

フェアの開幕に先立ち、中国対外貿易センター（China Foreign Trade Centre）のZhu Yong総経理は、中東バイヤーの出足についての質問に対し、「中東からの来場者はここ数年、世界的にいくつかの展示会で変動しています。しかし、広州交易会（Canton Fair）への参加意欲は依然として強いです」と述べました。

中東バイヤーは、第1期の展示会場で顕著な存在感を示しています。例えば、あるエジプトのバイヤーは、カイロから広州まで約13時間の旅をし、直接調達への持続的な需要を示しています。

中東のニーズに合わせたサービスパッケージ

現地に参加できないバイヤーのために、同フェアは中東バイヤー向けの専用サービスパッケージを導入しました。 これには、オンライン調達セッション、ソーシャルプラットフォームでの「広州交易会ライブツアー・中東セッション（Canton Fair Live Tour Middle East sessions）」、および中国に進出している中東企業へのサポート拡大が含まれます。

同フェアでは、中東の動画ブロガーやストリーマーを会場に招き、ライブ配信ツアーやマッチングセッションを開催し、地域のバイヤーにシームレスな遠隔調達体験を提供しました。第1期で開催された家電専用セッションには多くの海外視聴者が集まり、中東バイヤーから熱意のあるフィードバックが寄せられました。

出展者は地域の圧力に適応する

出展者たちは、配送の不確実性、物流の混乱、原材料不足など、地域紛争に起因する圧力を乗り越えてきました。納期を守るために多様な生産ネットワークを活用した企業もあれば、主要資材の代替調達に頼った企業もあります。

また、一部の出展者は、バイヤーの優先事項の変化、特にエネルギー効率の高い製品への需要の高まりに応えて製品ラインを調整したと報告しており、フェアを通じてエネルギー効率に関する最近の技術改良を紹介しました。オートバイメーカーは中東の顧客とともにコスト圧力に対処し、電動モデルがバイヤーの最優先事項として浮上しました。

世界貿易が深刻な不確実性の時代を進む中、広州交易会（Canton Fair）は、売り手と買い手がいかなる混乱の時期をも超えて持続する関係を築けるよう支援する、つながりの力であり続けます。

事前登録はこちらから：https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

SOURCE Canton Fair