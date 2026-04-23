La Feria de Cantón intensifica el compromiso de Oriente Medio en medio de los vientos en contra del comercio mundial

GUANGZHOU, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 139 .ª edición de la Feria de Importación y Exportación de China (Canton Fair) está en marcha en Guangzhou hasta el 5 de mayo. Frente a la situación en Medio Oriente, la Feria ha respondido con servicios ampliados y un compromiso reforzado para conectar a los compradores de Medio Oriente con los fabricantes chinos.

El interés de los compradores de Oriente Medio sigue siendo fuerte

Antes de la inauguración de la Feria, Zhu Yong, director general del Centro de Comercio Exterior de China, abordó las preguntas sobre la participación de los compradores de Medio Oriente, señalando que la asistencia de Medio Oriente ha fluctuado en algunas exposiciones a nivel mundial en los últimos tiempos. "Sin embargo", dijo, "su voluntad de participar en la Feria de Cantón sigue siendo fuerte".

Los compradores de Oriente Medio mantienen una presencia visible en el piso de exposición durante la Fase 1. Un comprador egipcio, por ejemplo, hizo un viaje de aproximadamente 13 horas desde El Cairo a Guangzhou, lo que indica una demanda sostenida de acceso directo al abastecimiento.

Un paquete de servicios construido en torno a las necesidades de Oriente Medio

Para los compradores que no pueden asistir al lugar, la Feria presentó un paquete de servicio dedicado para los compradores de Medio Oriente. Incluyó sesiones de abastecimiento en línea, sesiones de Canton Fair Live Tour Middle East en plataformas sociales y soporte ampliado para empresas de Medio Oriente con operaciones en China.

La Feria invitó a un grupo de vloggers y streamers de Medio Oriente en el lugar para organizar recorridos de transmisión en vivo y sesiones de emparejamiento, brindando a los compradores regionales una experiencia de abastecimiento remoto sin problemas. Una sesión dedicada a los electrodomésticos durante la Fase 1 atrajo a una fuerte audiencia en el extranjero y recibió comentarios entusiastas de los compradores de Oriente Medio.

Los expositores se adaptan a las presiones regionales

Los expositores han estado lidiando con las presiones derivadas de los conflictos regionales, incluidas las incertidumbres en las entregas, las interrupciones logísticas y la escasez de materias primas. Algunos respondieron aprovechando las redes de producción diversificadas para mantener los plazos de entrega, mientras que otros recurrieron a fuentes alternativas para obtener insumos clave.

Algunos expositores también informaron haber ajustado sus líneas de productos en respuesta a los cambios en las prioridades de los compradores, en particular la creciente demanda de productos de eficiencia energética, y utilizaron la Feria para mostrar las recientes actualizaciones técnicas en materia de eficiencia energética. Los fabricantes de motocicletas se sentaron con los clientes de Oriente Medio para trabajar juntos a través de las presiones de costos, y los modelos eléctricos se destacaron como una prioridad para los compradores.

A medida que el comercio mundial atraviesa un período de profunda incertidumbre, la Canton Fair sigue siendo una fuerza de conexión, comprometida a ayudar a los compradores y vendedores a construir relaciones que perduren más allá de cualquier momento de interrupción.

Para registrarse previamente, haga clic aquí: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964018/photo_EN.jpg

FUENTE Canton Fair