캔톤 페어, 글로벌 무역 역풍 속에서 중동 참여 확대

광저우, 중국 2026년 4월 23일 /PRNewswire/ -- 제139회 중국수출입박람회(Canton Fair, 이하 '캔톤 페어')가 5월 5일까지 광저우에서 진행 중이다. 중동 상황에 직면하여 박람회는 확장된 서비스, 그리고 중동 바이어들을 중국 제조업체들과 연결하려는 강화된 의지로 대응했다.

중동 바이어들의 관심 여전히 높아

박람회 개막 전 중국대외무역센터(China Foreign Trade Centre)의 주용(Zhu Yong) 사무총장은 중동 바이어 참석률에 대한 질문에 답하며, 최근 전 세계 일부 전시회에서 중동 지역 참석률이 변동을 보였다고 언급했다. 하지만 그는 "캔톤 페어에 참여하려는 그들의 의지는 여전히 강하다"고 말했다.

중동 바이어들은 1단계 기간 동안 전시장에서 눈에 띄는 존재감을 유지하고 있다. 예를 들어, 한 이집트 바이어는 카이로에서 광저우까지 약 13시간의 여행을 거쳐 이동했으며, 이는 직접 소싱 기회에 대한 지속적인 수요를 보여준다.

중동 요구사항을 중심으로 구축된 서비스 패키지

현장 참석이 불가능한 바이어들을 위해 박람회는 중동 바이어 전용 서비스 패키지를 도입했다. 여기에는 온라인 소싱 세션, 소셜 플랫폼의 캔톤 페어 라이브 투어 중동(Canton Fair Live Tour Middle East) 세션, 중국에서 운영되는 중동 기업들에 대한 확대 지원이 포함되었다.

박람회는 중동 블로거와 스트리머 그룹을 현장에 초청하여 라이브 스트리밍 투어와 매칭 세션을 주최하도록 하여 지역 바이어들에게 원활한 원격 소싱 경험을 제공했다. 1단계 기간 중 전용 가전제품 세션은 강력한 해외 관객을 끌어모았으며, 중동 바이어들로부터 열광적인 피드백을 받았다.

지역적 압력에 적응하는 출품업체들

출품업체들은 배송의 불확실성, 물류 중단, 원자재 부족을 포함한 지역적 갈등으로 인한 압력을 헤쳐 나가고 있다. 일부는 배송 일정을 유지하기 위해 다각화된 생산 네트워크를 활용하여 대응했고, 다른 업체들은 주요 투입재에 대한 대안 소싱으로 전환했다.

일부 출품업체들은 또한 변화하는 바이어 우선순위, 특히 에너지 효율적 제품에 대한 증가하는 수요에 대응하여 제품 라인을 조정했다고 보고했으며 박람회를 활용해 에너지 효율성에 대한 최근의 기술 업그레이드를 선보였다. 오토바이 제조업체들은 중동 고객들과 함께 앉아 비용 압박을 함께 해결해 나갔으며, 전기 모델이 바이어들의 최우선 순위로 강조됐다.

글로벌 무역이 심각한 불확실성의 시기를 헤쳐 나가고 있는 가운데, 캔톤 페어는 바이어와 판매자들이 어떤 혼란의 순간을 넘어서도 지속되는 관계를 구축할 수 있도록 돕는 연결의 힘으로 남아 있다.

사전 등록 희망 시 링크: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

SOURCE Canton Fair