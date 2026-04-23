Pameran Canton Tingkatkan Penglibatan Timur Tengah di Tengah-tengah Tekanan Perdagangan Global

GUANGZHOU, China, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Pameran Import dan Eksport China ke-139 (Pameran Canton) sedang berlangsung di Guangzhou sehingga 5 Mei. Menghadapi situasi di Timur Tengah, Pameran ini bertindak balas dengan memperluas perkhidmatan serta mengukuhkan komitmen untuk menghubungkan pembeli Timur Tengah dengan pengeluar Cina.

Minat Pembeli Timur Tengah Kekal Kukuh

Sebelum pembukaan pameran, Zhu Yong, Ketua Pengarah Pusat Perdagangan Luar China, menjawab soalan mengenai kehadiran pembeli Timur Tengah, dengan menyatakan bahawa kehadiran dari rantau tersebut berubah-ubah di beberapa pameran global kebelakangan ini. "Walau bagaimanapun," katanya, "kesediaan mereka untuk menyertai Pameran Canton kekal kukuh."

Pembeli Timur Tengah mengekalkan kehadiran yang jelas di ruang pameran sepanjang Fasa 1. Sebagai contoh, seorang pembeli dari Mesir melakukan perjalanan kira-kira 13 jam dari Kaherah ke Guangzhou, mencerminkan permintaan berterusan untuk akses penyumberan secara langsung.

Pakej Perkhidmatan Dibina Berdasarkan Keperluan Timur Tengah

Bagi pembeli yang tidak dapat hadir secara fizikal, Pameran ini memperkenalkan pakej perkhidmatan khusus untuk pembeli Timur Tengah. Ia merangkumi sesi penyumberan dalam talian, sesi Jelajah Langsung Pameran Canton bagi Timur Tengah di platform sosial, serta sokongan yang diperluas untuk syarikat Timur Tengah yang beroperasi di China.

Pameran ini turut menjemput sekumpulan vlogger dan penstrim dari Timur Tengah ke lokasi untuk mengendalikan siaran langsung dan sesi padanan perniagaan, sekali gus memberikan pengalaman penyumberan jarak jauh yang lancar kepada pembeli serantau. Sesi khusus peralatan rumah semasa Fasa 1 menarik kehadiran antarabangsa yang kukuh dan menerima maklum balas positif daripada pembeli Timur Tengah.

Peserta Pameran Menyesuaikan Diri dengan Tekanan Serantau

Pempamer berdepan tekanan yang berpunca daripada konflik serantau, termasuk ketidakpastian penghantaran, gangguan logistik dan kekurangan bahan mentah. Sesetengahnya bertindak dengan memanfaatkan rangkaian pengeluaran yang pelbagai untuk mengekalkan jadual penghantaran, manakala yang lain beralih kepada sumber alternatif bagi input utama.

Sebahagian pempamer juga melaporkan pelarasan barisan produk sebagai tindak balas terhadap perubahan keutamaan pembeli, khususnya peningkatan permintaan terhadap produk cekap tenaga, serta menggunakan Pameran ini untuk mempamerkan peningkatan teknikal terkini dalam kecekapan tenaga. Pengeluar motosikal turut berunding dengan pelanggan Timur Tengah bagi menangani tekanan kos, dengan model elektrik muncul sebagai keutamaan utama pembeli.

Ketika perdagangan global melalui tempoh ketidaktentuan yang mendalam, Canton Fair kekal sebagai platform penghubung, komited membantu pembeli dan penjual membina hubungan yang berterusan melangkaui sebarang gangguan sementara.

