La Feria de Cantón intensifica su colaboración con Oriente Medio en medio de las dificultades que atraviesa el comercio mundial

GUANGZHOU, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 139ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) se celebra en Guangzhou hasta el 5 de mayo. Ante la situación en Oriente Medio, la feria ha respondido ampliando sus servicios y reforzando su compromiso de conectar a los compradores de Oriente Medio con los fabricantes chinos.

El interés de los compradores de Oriente Medio se mantiene fuerte

Antes de la inauguración de la feria, Zhu Yong, directora general del Centro de Comercio Exterior de China, respondió a preguntas sobre la afluencia de compradores de Oriente Medio, señalando que la asistencia de esta región ha fluctuado en algunas ferias internacionales últimamente. «Sin embargo», afirmó, «su disposición a participar en la Feria de Cantón sigue siendo firme».

Los compradores de Oriente Medio mantuvieron una presencia destacada en la feria durante la Fase 1. Un comprador egipcio, por ejemplo, realizó un viaje de aproximadamente 13 horas desde El Cairo hasta Guangzhou, lo que demuestra la constante demanda de acceso directo a proveedores.

Un paquete de servicios diseñado para las necesidades de Oriente Medio

Para los compradores que no pudieron asistir presencialmente, la feria presentó un paquete de servicios específico para compradores de Oriente Medio. Este incluía sesiones de abastecimiento en línea, sesiones del Canton Fair Live Tour Middle East en plataformas sociales y un mayor apoyo para las empresas de Oriente Medio con operaciones en China.

La feria invitó a un grupo de vlogueros y streamers de Oriente Medio a realizar recorridos en directo y sesiones de networking, ofreciendo a los compradores regionales una experiencia de abastecimiento remoto sin complicaciones. Una sesión dedicada a electrodomésticos durante la fase 1 atrajo a un numeroso público internacional y recibió comentarios muy positivos de los compradores de Oriente Medio.

Los expositores se adaptan a las presiones regionales

Los expositores han tenido que lidiar con las presiones derivadas del conflicto regional, como la incertidumbre en las entregas, las interrupciones logísticas y la escasez de materias primas. Algunos respondieron aprovechando redes de producción diversificadas para mantener los plazos de entrega, mientras que otros recurrieron a fuentes de abastecimiento alternativas para insumos clave.

Algunos expositores también informaron haber ajustado sus líneas de productos en respuesta a las cambiantes prioridades de los compradores, en particular la creciente demanda de productos energéticamente eficientes, y aprovecharon la feria para mostrar las últimas mejoras técnicas en eficiencia energética. Los fabricantes de motocicletas se reunieron con clientes de Oriente Medio para abordar conjuntamente las presiones de costes, y los modelos eléctricos se destacaron como una prioridad para los compradores.

Mientras el comercio mundial atraviesa un período de profunda incertidumbre, la Feria de Cantón sigue siendo un motor de conexión, comprometida con ayudar a compradores y vendedores a construir relaciones que perduren más allá de cualquier momento de disrupción.

Para registrarse previamente haga clic en: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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