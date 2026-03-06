CCTV+: La legislatura nacional de China inicia su sesión anual

PEKÍN, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La XIV Asamblea Popular Nacional (APN), el órgano legislativo nacional de China, inauguró su cuarta sesión en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín el jueves por la mañana.

El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, y otros líderes chinos estuvieron presentes en la sesión inaugural, a la que asistieron 2765 diputados de la APN.

El primer ministro chino, Li Qiang, presentó un informe sobre la labor del gobierno en nombre del Consejo de Estado para su deliberación.

Durante la sesión, que se celebrará del 5 al 12 de marzo, los diputados de la APN deliberarán sobre el informe sobre el trabajo del gobierno; examinarán el borrador del XV Plan Quinquenal (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional; examinarán el informe sobre la implementación del plan 2025 para el desarrollo económico y social nacional y sobre el borrador del plan 2026, y el borrador del plan para el desarrollo económico y social nacional en 2026; y examinarán el informe sobre la ejecución de los presupuestos central y locales para 2025 y sobre los borradores de los presupuestos central y locales para 2026, y los borradores de los presupuestos central y locales para 2026.

También deliberarán sobre los proyectos de ley presentados por el Comité Permanente de la APN para la revisión del proyecto de código ambiental; el proyecto de ley para la promoción de la unidad étnica y el progreso; y el proyecto de ley para la planificación nacional del desarrollo.

Además, los diputados de la APN deliberarán sobre el informe de trabajo del Comité Permanente de la APN; el informe de trabajo del Tribunal Popular Supremo; el informe de trabajo de la Fiscalía Popular Suprema; y el informe del Comité Permanente de la APN sobre la labor de reforma legislativa y la gestión propuesta de ciertas leyes y decisiones.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ej7ZEPdPsGQ

