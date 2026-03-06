CCTV+: 중국 전국인민대표대회 연례 회의 개막

베이징 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 중국의 국가 입법기관인 제14기 전국인민대표대회(National People's Congress, NPC) 제4차 회의가 5일 오전 베이징 인민대회당에서 개막했다.

중국공산당 중앙위원회 총서기이자 중앙군사위원회 주석인 시진핑 중국 국가주석을 비롯한 중국 지도부가 개막식에 참석했으며, 2765명의 NPC 대표가 자리를 함께했다.

리창(Li Qiang) 중국 국무원 총리는 심의를 위해 국무원을 대표해 정부 업무보고를 제출했다.

3월 5일부터 12일까지 진행될 예정인 이번 회의에서 NPC 대표들은 정부 업무보고를 심의하고, 국가 경제 및 사회 발전을 위한 제15차 5개년 계획(2026~2030년) 초안을 검토한다. 또한 2025년 국가 경제 및 사회 발전 계획 이행 상황과 2026년 계획 초안 및 국가 경제 및 사회 발전 계획 초안을 심의하고, 2025년 중앙 및 지방 예산 집행 상황과 2026년 중앙 및 지방 예산 초안도 검토할 예정이다.

대표들은 또한 NPC 상무위원회가 제출한 환경법전 초안 검토, 민족 단결 및 진보 촉진법 초안 검토, 국가 발전 계획법 초안 검토에 대한 법안을 심의한다.

이와 함께 NPC 상무위원회 업무보고, 최고인민법원 업무보고, 최고인민검찰원 업무보고를 심의하며, 법률 정비 작업 및 일부 법률과 결정의 처리 방안에 관한 NPC 상무위원회 보고도 심의할 예정이다.

