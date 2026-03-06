CCTV+：中国の立法機関、年次会議を開幕

北京、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- 中国の立法機関である第14期全国人民代表大会（全人代、NPC）第4回会議が木曜日午前、北京の人民大会堂で開幕しました。

中国共産党中央委員会総書記および中央軍事委員会主席を兼務する習近平国家主席をはじめとする中国の指導者らが開幕式に出席しました。会議には2,765人の全人代代表が出席しました。

Speed Speed

李強首相が国務院を代表して政府活動報告を行い、審議に付しました。

3月5日から12日まで予定されている会期中、全人代代表は政府活動報告を審議するほか、国民経済・社会発展の第15次5カ年計画（2026～2030年）要綱案を審査します。また、2025年度国民経済・社会発展計画の執行状況報告と2026年度同計画案、および2025年度中央・地方予算の執行状況報告と2026年度同予算案についても審査を行います。

また、全人代常務委員会から提出された、環境法典草案、民族の団結と進歩の促進に関する法律草案、国家発展計画法草案の審査に関する議案についても審議します。

さらに全人代代表は、全人代常務委員会、最高人民法院、最高人民検察院の各活動報告を審議するほか、全人代常務委員会による法律の整備作業および一部の法律・決定の取り扱い案に関する報告についても審議します。

リンク：https://www.youtube.com/watch?v=Ej7ZEPdPsGQ

SOURCE CCTV+