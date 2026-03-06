CCTV+: El órgano legislativo nacional de China inicia su sesión anual

PEKÍN, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La XIV Asamblea Popular Nacional (APN), el órgano legislativo nacional de China, inauguró su cuarta sesión en el Gran Salón del Pueblo de Pekín el jueves por la mañana.

El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCC) y presidente de la Comisión Militar Central, y otros líderes chinos estuvieron presentes en la sesión inaugural, a la que asistieron 2.765 diputados de la APN.

El primer ministro chino, Li Qiang, presentó un informe sobre la labor del Gobierno en nombre del Consejo de Estado para su deliberación.

Durante la sesión, que está programada del 5 al 12 de marzo, los diputados de la APN deliberarán sobre el informe de la labor del Gobierno; examinarán el borrador del XV Plan Quinquenal (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional; examinarán el informe sobre la implementación del plan de desarrollo económico y social nacional para 2025 y sobre el proyecto de plan para 2026, así como el proyecto de plan de desarrollo económico y social nacional para 2026; y examinarán el informe sobre la ejecución de los presupuestos centrales y locales para 2025 y sobre los proyectos de presupuestos centrales y locales para 2026, así como los proyectos de presupuestos centrales y locales para 2026.

También deliberarán sobre los proyectos de ley presentados por el Comité Permanente de la APN para revisar el proyecto del código medioambiental; revisar el proyecto de ley sobre la promoción de la unidad y el progreso étnicos; y revisar el proyecto de ley sobre la planificación del desarrollo nacional.

Además, los diputados de la APN deliberarán sobre el informe de trabajo del Comité Permanente de la APN; sobre el informe de trabajo del Tribunal Popular Supremo; sobre el informe de trabajo de la Fiscalía Popular Suprema; y sobre el informe del Comité Permanente de la APN sobre la labor de revisión de las leyes y la propuesta de tratamiento de determinadas leyes y decisiones.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ej7ZEPdPsGQ

FUENTE CCTV+