CCTV+: Helo, Beijing! Sebuah Bandar Raya yang Hidup dengan Seni Persembahan

BEIJING, 17 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Di manakah anda boleh menikmati suasana seni persembahan Beijing dalam tempoh hanya satu hari? Jawapannya, di lebih banyak tempat daripada yang anda jangkakan. Daripada pengalaman menjamu selera yang imersif dan opera berusia lebih satu abad hinggalah konsert atas bumbung bangunan serta persembahan di tebing sungai, temui bagaimana Beijing mengubah lokasi-lokasi harian menjadi pentas yang tidak dapat dilupakan. Di sini, budaya bukan sekadar sesuatu yang anda tonton — ia sesuatu yang anda alami sendiri.

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