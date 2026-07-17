CCTV+: Hello, Peking! Eine Stadt, die durch darstellende Künste lebendig wird

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Jul 17, 2026, 16:59 ET

PEKING, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Wo kann man die Pekinger Szene der darstellenden Künste an nur einem Tag erleben? An mehr Orten, als man vielleicht vermuten würde. Von immersiven kulinarischen Erlebnissen sowie jahrhundertealter Oper bis hin zu Konzerten auf Dachterrassen und Aufführungen am Flussufer entdecken Sie, wie Peking ganz alltägliche Orte in unvergessliche Bühnen verwandelt. Hier schaut man Kultur nicht einfach nur an – man taucht in sie ein.

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