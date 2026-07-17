CCTV+:¡Hola, Pekín! Una ciudad vibrante de artes escénicas

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Jul 17, 2026, 06:40 ET

PEKÍN, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Dónde puedes disfrutar de la escena artística de Pekín en un solo día? En muchos más lugares de los que imaginas. Desde experiencias gastronómicas únicas y ópera centenaria hasta conciertos en azoteas y espectáculos a orillas del río, descubre cómo Pekín transforma los lugares cotidianos en escenarios inolvidables. Aquí, la cultura no es algo que simplemente se observa, sino algo que se vive intensamente.

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