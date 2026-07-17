CCTV+: สวัสดีปักกิ่ง! เมืองที่มีชีวิตชีวาด้วยศิลปะการแสดง
News provided byCCTV+
17 Jul, 2026, 14:29 CST
ปักกิ่ง, 17 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- หากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศศิลปะการแสดงของกรุงปักกิ่งภายในวันเดียว คุณอาจพบว่ามีสถานที่ให้เลือกมากกว่าที่คิด ตั้งแต่ประสบการณ์รับประทานอาหารที่ชวนดื่มด่ำ การแสดงงิ้วเก่าแก่กว่าศตวรรษ คอนเสิร์ตบนดาดฟ้า ไปจนถึงการแสดงริมแม่น้ำ มาร่วมค้นหาว่ากรุงปักกิ่งเปลี่ยนสถานที่ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นเวทีอันน่าประทับใจได้อย่างไร ณ ที่แห่งนี้ วัฒนธรรมไม่ใช่เพียงสิ่งที่คุณรับชม แต่เป็นสิ่งที่คุณได้ก้าวเข้าไปสัมผัสด้วยตนเอง
SOURCE CCTV+
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