Celebração mundial do Dia Internacional do Jazz 2026 termina com emocionante concerto global All-Star de Chicago

Milhares de apresentações e eventos apresentados em mais de 190 países em todos os continentes

CHICAGO, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O 15º Dia Internacional do Jazz anual chegou a uma conclusão empolgante com um histórico All-Star Global Concert no Dia Internacional do Jazz de 2026, a cidade anfitriã global de Chicago.

Dee Dee Bridgewater, James Carter e Gregory Porter tocando “The In-Crowd” de Ramsey Lewis durante o Concerto Global do Dia Internacional do Jazz em Chicago — © Steve Mundinger

Este concerto altamente esperado na icônica Lyric Opera House de Chicago contou com mais de 40 artistas de renome mundial, incluindo: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy,Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reeves e muitos outros.

O All-Star Global Concert de 2026 abriu com uma vibrante saudação em quatro partes à cidade anfitriã de Chicago, com cada apresentação refletindo o profundo legado musical da cidade. Dee Dee Bridgewater e Gregory Porter deram o tom com um eletrizante dueto em "The In-Crowd", homenageando a lenda do jazz de Chicago, Ramsey Lewis. Eles foram seguidos pelo nativo de Chicago, Herbie Hancock, que reimaginou seu sucesso de crossover "Watermelon Man", misturando perfeitamente seu groove Blue Note dos anos 1960 com sua posterior encarnação jazz-funk. A celebração de Chicago continuou com a lenda do blues Buddy Guy - uma figura definidora da tradição do blues de Chicago - acompanhada por seu protegido Christone "Kingfish" Ingram para uma poderosa versão de seu vencedor do Grammy "Damn Right, I 've Got the Blues". Jacob Collier encerrou a homenagem de abertura com uma homenagem sincera a Quincy Jones, cuja carreira foi moldada em Chicago, com "She's Out of My Life" e "Soul Bossa Nova".

A noite continuou com uma emocionante versão de "Seems I 'm Never Tired of Loving You", de Lizz Wright, seguida pelo inovador segmento de jazz hip-hop fusion "Funny Rabbit", liderado por Robert Glasper no piano, com Burniss "Boom Bishop" Travis II, Justin Tyson e DJ Jahi Sundance. Em seguida, veio uma performance radiante de "Antes de Ir", da brasileira Bia Ferreira. Fazendo jus ao seu título, "Touch and Go", Béla Fleck apresentou uma performance ágil e exploratória que se moveu com fluidez através do bluegrass, jazz fusion e influências clássicas. Dianne Reeves trouxe profundidade luminosa a "In a Sentimental Mood", capturando a elegância da escrita de Duke Ellington, enquanto Kurt Elling fez uma interpretação emotiva e oscilante de "Dat Dere", uma composição de Bobby Timmons associada a Art Blakey e aos Jazz Messengers.

À medida que a noite chegava ao fim, uma série de obras icônicas de jazz tomou o centro do palco. Gonzalo Rubalcaba liderou uma performance dinâmica de "Caravan", seguida de "Summertime", de Gershwin, apresentada com um aceno à interpretação transformadora de John Coltrane, que redefiniu a peça como um veículo de intensa improvisação. Marcus Miller então prestou homenagem ao seu ex-líder de banda Miles Davis com uma poderosa interpretação de "Tutu". O Dia Internacional do Jazz de 2026 terminou com seu final tradicional, "Imagine", o duradouro hino de paz de John Lennon - levando o público a se levantar em uma celebração da unidade através da música.

O Dia Internacional do Jazz foi comemorado em 196 países e em todos os 50 estados dos EUA, por meio de performances, programas educacionais e iniciativas de serviços comunitários.

Na cidade-sede de Chicago, o Dia Internacional do Jazz foi co-presidido por Quintin Primo III, Michael Reschke e Andrew Pritzker, com grande apoio da Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group e TAWANI Foundation. A United, parceira aérea global do Dia Internacional do Jazz, forneceu transporte aéreo e suporte adicional para artistas e educadores.

Sobre o Dia Internacional do Jazz: Em 2011, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) designou oficialmente o dia 30 de abril como o Dia Internacional do Jazz para destacar o jazz e seu papel diplomático de unir as pessoas em todos os cantos do mundo. O Dia Internacional do Jazz é presidido e liderado pelo Diretor-Geral da UNESCO, Khaled El-Enany, e pelo lendário pianista e compositor de jazz Herbie Hancock, que atua como Embaixador da Boa Vontade da UNESCO para o Diálogo Intercultural. O Herbie Hancock Institute of Jazz é a principal organização sem fins lucrativos encarregada de planejar, promover e produzir esta celebração anual. O Dia Internacional do Jazz tornou-se um movimento global que alcança mais de um bilhão de pessoas anualmente por meio de apresentações, programas educacionais, iniciativas de divulgação comunitária, rádio, televisão e streaming, além de mídias eletrônicas, impressas e sociais.

Saiba mais sobre o Dia Internacional do Jazz em www.jazzday.com e www.unesco.org/jazzday.

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FONTE Herbie Hancock Institute of Jazz