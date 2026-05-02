اختُتم الاحتفال العالمي باليوم الدولي لموسيقى الجاز لعام 2026 بحفل عالمي حافل بالإثارة يضم حشداً من النجوم انطلاقاً من شيكاغو

قُدِّمت آلاف العروض والفعاليات في أكثر من 190 بلداً في القارات كافة

شيكاغو, 2 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- اختُتمت الدورة السنوية الخامسة عشرة لليوم الدولي لموسيقى الجاز اختتاماً حافلاً بحفل عالمي تاريخي يضم حشداً من النجوم في شيكاغو، المدينة المضيفة العالمية لليوم الدولي لموسيقى الجاز لعام 2026.

Dee Dee Bridgewater, James Carter and Gregory Porter performing Ramsey Lewis’ “The In-Crowd” during the International Jazz Day Global Concert in Chicago — © Steve Mundinger Herbie Hancock Institute of Jazz

أُقيم هذا الحفل المرتقب بشدة في Lyric Opera House الشهير في شيكاغو، وضمّ أكثر من 40 فناناً ذائع الصيت عالمياً، من بينهم: كريس باورز، دي دي بريدجووتر، تيل برونر، تيري لين كارينغتون، جيمس كارتر، إيميت كوهين، جاكوب كولير، بادي غاي، كورت إلينغ، بيلا فليك، هيربي هانكوك، كريستيان ماكبرايد، ماركوس ميلر، غريغوري بورتر، ديان ريفز وغيرهم كثير.

استُهل الحفل العالمي لليوم الدولي لموسيقى الجاز لعام 2026 بتحية نابضة بالحياة من أربعة أجزاء لشيكاغو، عكست كل فقرة منها الإرث الموسيقي العريق للمدينة. رسم كل من دي دي بريدجووتر وغريغوري بورتر ملامح الأمسية من خلال ثنائية غنائية حماسية آسرة لأغنية «The In-Crowd»، تكريماً لأسطورة الجاز في شيكاغو رامزي لويس. أعقب ذلك ظهور ابن شيكاغو هيربي هانكوك، الذي أعاد تقديم أغنيته الناجحة العابرة للأنماط الموسيقية «Watermelon Man» برؤية جديدة، مازجاً بسلاسة بين إيقاع Blue Note في ستينيات القرن العشرين وصيغته اللاحقة بأسلوب الجاز-فانك. تواصل الاحتفال في شيكاغو مع أسطورة البلوز بادي غاي، الشخصية المحورية في تقاليد بلوز شيكاغو، الذي انضم إليه تلميذه الفني كريستون «كينغفيش» إنغرام لتقديم أداء قوي لأغنيته الحائزة على جائزة غرامي «Damn Right, I've Got the Blues». اختتم جاكوب كولير التحية الافتتاحية بتحية مؤثرة إلى كوينسي جونز، الذي تشكّلت مسيرته الفنية في شيكاغو، حيث قدّم أغنيتي «She's Out of My Life» و«Soul Bossa Nova».

تواصلت الأمسية بأداء مؤثر بمصاحبة جوقة لأغنية «Seems I'm Never Tired of Loving You» قدّمته ليز رايت، أعقبت ذلك فقرة مزج موسيقي مبتكرة بين موسيقى الجاز والهيب هوب بعنوان «Funny Rabbit» بقيادة روبرت غلاسبر على البيانو، وبمشاركة بيرنيس «بوم بيشوب» ترافيس الثاني وجاستن تايسون ودي جي جاهي سندانس. أعقب ذلك أداء متألق لأغنية «Antes de Ir» قدّمته الفنانة البرازيلية بيا فيريرا. وبما ينسجم مع عنوان «Touch and Go»، قدّم بيلا فليك أداءً رشيقاً واستكشافياً تنقّل بسلاسة بين موسيقى البلوغراس وجاز فيوجن وتأثيرات الموسيقى الكلاسيكية. أضفت ديان ريفز عمقاً متوهجاً إلى أغنية «In a Sentimental Mood»، مستحضرةً أناقة كتابات ديوك إلينغتون الموسيقية، فيما قدّم كورت إلينغ تفسيراً موسيقياً مفعماً بالإحساس وبإيقاع السوينغ لمقطوعة «Dat Dere»، وهي من تأليف بوبي تيمونز، وارتبطت بآرت بلايكي وذا جاز ميسنجرز.

مع اقتراب الأمسية من نهايتها، تصدّرت المشهد سلسلة من أعمال الجاز الشهيرة. قدّم غونزالو روبالكابا أداءً ديناميكياً لمقطوعة «Caravan»، تلتها مقطوعة «Summertime» لغيرشوين، التي قُدّمت في إيماءة تقديرية إلى تفسير جون كولترين الموسيقي التحويلي، وهو تفسير أعاد تعريف المقطوعة بوصفها مساحة للارتجال المكثف. ثم أدى ماركوس ميلر تحيةً إلى قائد فرقته السابق مايلز ديفيس من خلال أداء قوي لمقطوعة «Tutu». اختُتم اليوم الدولي لموسيقى الجاز لعام 2026 بفقرة الختام التقليدية، أغنية «Imagine»، نشيد السلام الخالد لجون لينون، فوقف الجمهور مصفقاً في احتفاء بالوحدة من خلال الموسيقى.

جرى الاحتفال باليوم الدولي لموسيقى الجاز في 196 بلداً وفي جميع الولايات الأمريكية الخمسين، من خلال عروض فنية وبرامج تعليمية ومبادرات خدمة المجتمع.

في شيكاغو، المدينة المضيفة، شارك في رئاسة فعاليات اليوم الدولي لموسيقى الجاز كل من كوينتين بريمو الثالث ومايكل ريشكي وأندرو بريتزكر، بدعم رئيسي من Capri Capital وGCM Grosvenor وGRoW @ Annenberg Foundation ومؤسسة ماك آرثر وThe Prime Group وTAWANI Foundation. قدّمت يونايتد إيرلاينز، بصفتها شريك الطيران العالمي لليوم الدولي لموسيقى الجاز، خدمات النقل الجوي ودعماً إضافياً للفنانين والمعلّمين.

لمحة عن اليوم الدولي لموسيقى الجاز: في عام 2011، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسمياً يوم 30 نيسان/أبريل ليكون اليوم الدولي لموسيقى الجاز، لإبراز موسيقى الجاز ودورها الدبلوماسي في توحيد الناس في شتى أنحاء العالم. يرأس اليوم الدولي لموسيقى الجاز ويقوده المدير العام لليونسكو خالد العناني، وعازف البيانو وملحن الجاز الأسطوري هيربي هانكوك، سفير اليونسكو للنوايا الحسنة للحوار بين الثقافات. يُعد معهد هيربي هانكوك لموسيقى الجاز الجهة غير الربحية الرئيسية المنوط بها تخطيط هذا الاحتفال السنوي والترويج له وتنظيمه. أصبح اليوم الدولي لموسيقى الجاز حركة عالمية تصل إلى أكثر من مليار شخص سنوياً عبر العروض الفنية والبرامج التعليمية وأنشطة التوعية المجتمعية، ومن خلال الإذاعة والتلفاز ومنصات البث الرقمي، إلى جانب وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

لمعرفة المزيد عن اليوم الدولي لموسيقى الجاز، يُرجى زيارة www.jazzday.com وwww.unesco.org/jazzday.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2970857/IJD_Global_Concert.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2458428/Herbie_Hancock_Institute_of_Jazz.jpg