La célébration mondiale de la Journée internationale du jazz 2026 s'achève par le concert mondial des stars de Chicago

Des milliers de spectacles et d'événements présentés dans plus de 190 pays sur tous les continents

CHICAGO, 1 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 15e édition annuelle de la Journée internationale du jazz s'est achevée en apothéose avec un concert mondial de stars historique dans la ville hôte mondiale de la Journée internationale du jazz 2026, Chicago.

Dee Dee Bridgewater, James Carter and Gregory Porter performing Ramsey Lewis’ “The In-Crowd” during the International Jazz Day Global Concert in Chicago — © Steve Mundinger Herbie Hancock Institute of Jazz

Ce concert très attendu à l'emblématique Lyric Opera House de Chicago a rassemblé plus de 40 artistes de renommée mondiale, parmi lesquels Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reeves et bien d'autres encore.

Le 2026 All-Star Global Concert s'est ouvert sur un vibrant hommage en quatre parties à la ville hôte de Chicago, chaque représentation reflétant le profond héritage musical de la ville. Dee Dee Bridgewater et Gregory Porter ont donné le ton avec un duo électrisant sur « The In-Crowd », en hommage à la légende du jazz de Chicago, Ramsey Lewis. Ils ont été suivis par Herbie Hancock, originaire de Chicago, qui a réimaginé son tube « Watermelon Man »en mélangeant sans heurt le groove Blue Note des années 1960 avec son incarnation jazz-funk plus tardive. La célébration de Chicago s'est poursuivie avec la légende du blues Buddy Guy, figure emblématique de la tradition du blues de Chicago, rejoint par son protégé Christone « Kingfish » Ingram pour une interprétation puissante de sa chanson « Damn Right, I've Got the Blues », récompensée par un GRAMMY. Jacob Collier a clôturé l'hommage d'ouverture avec un hommage sincère à Quincy Jones, dont la carrière a été façonnée à Chicago, avec « She's Out of My Life » et « Soul Bossa Nova ».

La soirée s'est poursuivie avec une interprétation émouvante, soutenue par une chorale, de « Seems I'm Never Tired of Loving You » de Lizz Wright, suivie du segment innovant de jazz hip-hop fusion « Funny Rabbit », dirigé par Robert Glasper au piano, avec Burniss « Boom Bishop » Travis II, Justin Tyson et DJ Jahi Sundance. Sur le site , la chanteuse brésilienne Bia Ferreira a interprété « Antes de Ir » sur un ton radieux . Fidèle à son titre, « Touch and Go », Béla Fleck a livré une performance agile et exploratoire, qui a évolué avec fluidité entre le bluegrass, le jazz fusion et les influences classiques. Dianne Reeves a apporté une profondeur lumineuse à « In a Sentimental Mood », capturant l'élégance de l'écriture de Duke Ellington, tandis que Kurt Elling a livré une interprétation pleine d'âme et de swing de « Dat Dere », une composition de Bobby Timmons associée à Art Blakey et aux Jazz Messengers.

À la fin de la soirée, une série d'œuvres emblématiques du jazz ont occupé le devant de la scène. Gonzalo Rubalcaba a donné une interprétation dynamique de « Caravan », suivie de « Summertime » de Gershwin, présentée avec un clin d'œil à l'interprétation transformatrice de John Coltrane, qui a redéfini le morceau comme un véhicule pour une improvisation intense. Marcus Miller a ensuite rendu hommage à son ancien chef d'orchestre Miles Davis avec une interprétation puissante de « Tutu ». La Journée internationale du jazz 2026 s'est achevée par son traditionnel final, « Imagine », l'hymne à la paix de John Lennon, qui a fait vibrer le public dans une célébration de l'unité par la musique.

La Journée internationale du jazz a été célébrée dans 196 pays et dans les 50 États américains, à travers des spectacles, des programmes éducatifs et des initiatives de service à la communauté.

Dans la ville hôte de Chicago, la Journée internationale du jazz a été coprésidée par Quintin Primo III, Michael Reschke et Andrew Pritzker, avec le soutien majeur de Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group et TAWANI Foundation. United, le partenaire aérien mondial de la Journée internationale du jazz, a assuré le transport aérien et apporté un soutien supplémentaire aux artistes et aux éducateurs.

A propos de la Journée internationale du jazz : En 2011, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a officiellement désigné le 30 avril comme Journée internationale du jazz pour mettre en lumière le jazz et son rôle diplomatique d'unification des peuples aux quatre coins du monde. La Journée internationale du jazz est présidée et dirigée par le directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany, et par le légendaire pianiste et compositeur de jazz Herbie Hancock, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour le dialogue interculturel. Le Herbie Hancock Institute of Jazz est l'organisation à but non lucratif chargée de la planification, de la promotion et de la production de cette célébration annuelle. La Journée internationale du jazz est devenue un mouvement mondial qui touche chaque année plus de milliards de personnes par le biais de spectacles, de programmes éducatifs, d'initiatives de proximité, de la radio, de la télévision et de la diffusion en continu, ainsi que des médias électroniques, de la presse écrite et des médias sociaux.

Pour en savoir plus sur la Journée internationale du jazz, consultez les sites www.jazzday.com et www.unesco.org/jazzday.

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