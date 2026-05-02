国際ジャズデー2026世界祝典（International Jazz Day 2026 Worldwide Celebration）、シカゴ発の熱狂的なオールスター・グローバル・コンサート（All-Star Global Concert）で 閉幕

世界190か国以上・全大陸で数千の公演・イベントを開催

シカゴ, 2026年5月3日 /PRNewswire/ -- 第15回となる国際ジャズデー（International Jazz Day）は、国際ジャズデー2026グローバル開催都市（International Jazz Day 2026 Global Host City）であるシカゴで開催された歴史的なオールスター・グローバル・コンサート（All-Star Global Concert）により、大盛況のうちに閉幕しました。

シカゴを象徴するリリック・オペラ・ハウスで開催されたこの待望のコンサートには、Kris Bowers、Dee Dee Bridgewater、Till Brönner、Terri Lyne Carrington、James Carter、 Emmet Cohen、Jacob Collier、Buddy Guy、 Kurt Elling、Béla Fleck、Herbie Hancock、Christian McBride、Marcus Miller、Gregory Porter、Dianne Reevesほか多数を含む、40人を超える世界的に著名なアーティストが出演しました。

Dee Dee Bridgewater, James Carter and Gregory Porter performing Ramsey Lewis’ “The In-Crowd” during the International Jazz Day Global Concert in Chicago — © Steve Mundinger Herbie Hancock Institute of Jazz

2026年オールスター・グローバル・コンサート（2026 All-Star Global Concert）は、開催都市シカゴへの活気あふれる4部構成の賛辞で幕を開け、各演奏は同市の深い音楽的レガシーを映し出すものでした。Dee Dee BridgewaterとGregory Porterは、シカゴ・ジャズ界のレジェンドRamsey Lewisに敬意を表した「The In-Crowd」で熱気あふれるデュエットを披露し、コンサートの雰囲気を決定づけました。続いて、シカゴ出身のHerbie Hancockが、1960年代のBlue Noteのグルーヴと後年のジャズ・ファンク版をシームレスに融合させ、自身のクロスオーバー・ヒット曲「Watermelon Man」を再構築して披露しました。シカゴでの祝典は、シカゴ・ブルースの伝統を象徴する存在であるブルース界のレジェンドBuddy Guyへと続き、愛弟子のChristone "Kingfish" Ingramを迎えて、GRAMMY受賞曲「Damn Right, I've Got the Blues」を力強く披露しました。Jacob Collierは、シカゴでキャリアを形成したQuincy Jonesへの心のこもったオマージュとして、「She's Out of My Life」と「Soul Bossa Nova」を取り上げ、オープニング・トリビュートを締めくくりました。

その後、Lizz Wrightが合唱をバックに「Seems I'm Never Tired of Loving You」を情感豊かに届け、続いてRobert Glasperがピアノで率いる革新的なジャズ・ヒップホップ・フュージョンのセグメント「Funny Rabbit」が展開され、Burniss "Boom Bishop" Travis II、Justin Tyson、DJ Jahi Sundanceが参加しました。次に、 ブラジルのBia Ferreiraが 「Antes de Ir」を晴れやかに歌い上げました。Béla Fleckは、タイトル「Touch and Go」にふさわしく、ブルーグラス、ジャズ・フュージョン、クラシックの影響をしなやかに行き来する、軽快で探求心に満ちた演奏を披露しました。Dianne Reevesは「In a Sentimental Mood」に輝きのある深みをもたらし、Duke Ellingtonの楽曲が持つ優雅さを表現しました。一方、Kurt Ellingは、Art Blakey and the Jazz MessengersゆかりのBobby Timmons作曲による「Dat Dere」を、ソウルフルでスウィング感あふれる解釈で聴かせました。

夜も終盤に差しかかると、ジャズを象徴する一連の名曲が主役となりました。Gonzalo Rubalcabaは「Caravan」のダイナミックな演奏を率い、続いてGershwinの「Summertime」が、同曲を激しい即興演奏の媒体として再定義したJohn Coltraneによる変革的な解釈に敬意を示す形で披露されました。続いてMarcus Millerは、かつてのバンドリーダーであるMiles Davisに敬意を表し、「Tutu」を力強く演奏しました。 国際ジャズデー2026（International Jazz Day 2026）は、伝統的なフィナーレであるJohn Lennonの不朽の平和賛歌「Imagine」で締めくくられ、音楽を通じた団結の祝典に観客は総立ちとなりました。

国際ジャズデー（International Jazz Day）は、公演、教育プログラム、地域奉仕活動を通じて、196か国と米国全50州で祝われました。

開催都市シカゴでは、国際ジャズデー（International Jazz Day）はQuintin Primo III、Michael Reschke、Andrew Pritzkerが共同議長を務め、Capri Capital、GCM Grosvenor、GRoW@Annenberg Foundation、MacArthur Foundation、The Prime Group、TAWANI Foundationから主要な支援を受けました。国際ジャズデー・グローバル・エアライン・パートナー（International Jazz Day Global Airline Partner）であるUnitedは、アーティストと教育関係者に航空輸送と追加支援を提供しました。

国際ジャズデー（International Jazz Day）について： 2011年、United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization（UNESCO）は、ジャズと、世界各地の人々を結びつけるというジャズの外交的役割に光を当てるため、 4月30日を国際ジャズデー（International Jazz Day） として正式に制定しました。国際ジャズデー（International Jazz Day）は、UNESCO事務局長のKhaled El-Enanyと、異文化間対話のためのUNESCO親善大使を務める伝説的なジャズピアニスト兼作曲家Herbie Hancockが議長を務め、主導しています。Herbie Hancock Institute of Jazzは、この年次祝典の企画、広報、制作を担う主要非営利団体です。 国際ジャズデー（International Jazz Day）は、公演、教育プログラム、地域支援活動、ラジオ、テレビ、ストリーミングに加え、電子媒体、印刷媒体、ソーシャルメディアを通じて、 毎年10億人を超える人々に届く世界的なムーブメントとなっています。

国際ジャズデー（International Jazz Day）については、 www.jazzday.com およびwww.unesco.org/jazzday をご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2970857/IJD_Global_Concert.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2458428/Herbie_Hancock_Institute_of_Jazz.jpg

SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz