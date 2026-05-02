Celosvetové oslavy Medzinárodného dňa džezu 2026 sa končia vzrušujúcim globálnym koncertom hviezd z Chicaga
News provided byHerbie Hancock Institute of Jazz
May 02, 2026, 12:47 ET
Tisíce predstavení a podujatí vo viac ako 190 krajinách na všetkých kontinentoch
CHICAGO, 2. mája 2026 /PRNewswire/ -- 15. ročník Medzinárodného dňa džezu sa skončil strhujúcim historickým koncertom hviezd v Chicagu, globálnom hostiteľskom meste Medzinárodného dňa džezu 2026.
Tento veľmi očakávaný koncert v ikonickej chicagskej Lyric Opera House predstavil viac ako 40 svetoznámych umelcov vrátane: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reevesová a mnoho ďalších.
Globálny koncert hviezd 2026 sa otvoril pulzujúcim štvorhlasným pozdravom hostiteľskému mestu Chicago, pričom každé vystúpenie odrážalo hlboké hudobné dedičstvo mesta. Dee Dee Bridgewater a Gregory Porter udali tón elektrizujúcim duetom v skladbe „The In-Crowd" na počesť chicagskej džezovej legendy Ramseyho Lewisa. Nasledoval ich rodák z Chicaga Herbie Hancock, ktorý prepracoval svoj multižánrový hit „Watermelon Man" plynulým prepojením jeho verzie v štýle Blue Note groove zo 60. rokov s jeho neskoršou džez-funkovou inkarnáciou. Oslavy v Chicagu pokračovali bluesovou legendou Buddym Guyom – určujúcou postavou chicagskej bluesovej tradície – ku ktorému sa pridal jeho zverenec Christone „Kingfish" Ingram, aby energicky zahrali jeho pieseň „Damn Right, I've Got the Blues", ktorá získala cenu GRAMMY. Jacob Collier uzavrel úvodnú poctu, keď vzdal úprimný hold Quincymu Jonesovi, ktorého kariéra sa formovala v Chicagu, a to skladbami „She's Out of My Life" a „Soul Bossa Nova".
Večer pokračoval strhujúcou interpretáciou skladby „Seems I'm Never Tired of Loving You" v sprievode zboru od Lizz Wright, po ktorej nasledoval inovatívny džezovo-hip-hopový fúzny segment „Funny Rabbit" pod vedením Roberta Glaspera na klavíri, v ktorom účinkovali Burniss „Boom Bishop" Travis II, Justin Tyson a DJ Jahi Sundance. Potom prišlo na rad žiarivé vystúpenie s piesňou „Antes de Ir" od Brazílčanky Bie Ferreiry. Béla Fleck, verný svojmu názvu „Touch and Go", predviedol svižný a objavný výkon, ktorý plynule prechádzal medzi bluegrassom, džezovou fusion a klasickými vplyvmi. Dianne Reevesová vniesla do skladby „In a Sentimental Mood" žiarivú hĺbku, zachytávajúc eleganciu textu Dukea Ellingtona, zatiaľ čo Kurt Elling predviedol oduševnenú a swingovú interpretáciu skladby „Dat Dere" od Bobbyho Timmonsa, ktorá sa spája s Artom Blakeym a skupinou Jazz Messengers.
Ako sa večer chýlil ku koncu, do centra pozornosti sa dostala séria ikonických džezových diel. Gonzalo Rubalcaba viedol dynamické predstavenie skladby „Caravan", po ktorej nasledovala Gershwinova skladba „Summertime", prezentovaná s odkazom na transformačnú interpretáciu Johna Coltranea, nanovo definujúcu dielo ako prostriedok intenzívnej improvizácie. Marcus Miller potom vzdal hold svojmu bývalému kapelníkovi Milesovi Davisovi strhujúcou interpretáciou skladby „Tutu". Medzinárodný deň džezu 2026 sa skončil tradičným finále s názvom „Imagine", trvalou hymnou mieru od Johna Lennona, ktorá postavila publikum na nohy a oslavovala jednotu prostredníctvom hudby.
Medzinárodný deň džezu sa oslavoval v 196 krajinách a všetkých 50 štátoch USA prostredníctvom vystúpení, vzdelávacích programov a iniciatív v oblasti komunitných služieb.
V hostiteľskom meste Chicago sa na Medzinárodnom dni džezu podieľali Quintin Primo III, Michael Reschke a Andrew Pritzker s významnou podporou spoločností Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group a TAWANI Foundation. Spoločnosť United, globálny letecký partner Medzinárodného dňa džezu, poskytol leteckú dopravu a ďalšiu podporu umelcom a pedagógom.
O Medzinárodnom dni džezu: V roku 2011 Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) oficiálne vyhlásila 30. apríl za Medzinárodný deň džezu, aby vyzdvihla džez a jeho diplomatickú úlohu pri spájaní ľudí vo všetkých kútoch sveta. Medzinárodný deň džezu vedie generálny riaditeľ UNESCO Khaled El-Enany a legendárny džezový klavirista a skladateľ Herbie Hancock, ktorý pôsobí ako vyslanec dobrej vôle UNESCO pre medzikultúrny dialóg. Inštitút Herbie Hancock Institute of Jazz je hlavnou neziskovou organizáciou poverenou plánovaním, propagáciou a realizáciou tejto každoročnej oslavy. Medzinárodný deň džezu sa stal globálnym hnutím, ktoré každoročne oslovuje viac ako miliardu ľudí prostredníctvom vystúpení, vzdelávacích programov, iniciatív zameraných na pomoc komunite, rozhlasu, televízie a streamovania, ako aj elektronických, tlačených a sociálnych médií.
Viac informácií o Medzinárodnom dni džezu nájdete na stránkach www.jazzday.com a www.unesco.org/jazzday.
