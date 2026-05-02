Международный день джаза 2026 завершился грандиозным концертом звезд мирового уровня в Чикаго

Тысячи выступлений и мероприятий прошли более чем в 190 странах на всех континентах

ЧИКАГО, 2 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- 15-й ежегодный Международный день джаза завершился ярким финалом — историческим концертом с участием звезд мирового уровня (All-Star Global Concert), состоявшимся в Чикаго, городе, принимавшем Международный день джаза в 2026 году.

Dee Dee Bridgewater, James Carter and Gregory Porter performing Ramsey Lewis’ “The In-Crowd” during the International Jazz Day Global Concert in Chicago — © Steve Mundinger Herbie Hancock Institute of Jazz

Этот долгожданный концерт в легендарном оперном театре Lyric Opera of Chicago собрал более 40 всемирно известных артистов, таких как Крис Бауэрс (Kris Bowers), Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater), Тилл Брённер (Till Brönner), Терри Лайн Каррингтон (Terri Lyne Carrington), Джеймс Картер (James Carter), Эммет Коэн (Emmet Cohen), Джейкоб Кольер (Jacob Collier), Бадди Гай (Buddy Guy), Курт Эллинг (Kurt Elling), Бела Флек (Béla Fleck), Херби Хэнкок (Herbie Hancock), Кристиан Макбрайд (Christian McBride), Маркус Миллер (Мarcus Miller), Грегори Портер (Gregory Porter), Дайан Ривз (Dianne Reeves) и многие другие.

Концерт All-Star Global Concert 2026 открылся ярким четырехчастным музыкальным посвящением городу-организатору Чикаго, где каждое выступление отражало глубокое музыкальное наследие города. Ди Ди Бриджуотер и Грегори Портер задали тон вечеру зажигательным дуэтом «The In-Crowd», отдавая дань чикагской легенде джаза Рэмси Льюису (Ramsey Lewis). Затем на сцену вышел уроженец Чикаго Херби Хэнкок, представивший новую интерпретацию своего кроссовер-хита «Watermelon Man», органично соединив его грув 1960-х годов в стиле Blue Note с более поздней джаз-фанк версией. Праздник в Чикаго продолжил легендарный блюзмен Бадди Гай — ключевая фигура чикагского блюза — вместе со своим учеником Кристоуном «Кингфишем» Ингрэмом (Christone "Kingfish" Ingram), исполнив мощную версию композиции «Damn Right, I 've Got the Blues», удостоенной премии «Грэмми». Вступительную часть концерта завершил Джейкоб Кольер трогательной данью уважения Куинси Джонсу (Quincy Jones), чья карьера формировалась в Чикаго, исполнив «She's Out of My Life» и «Soul Bossa Nova».

Вечер продолжился проникновенной композицией «Seems I 'm Never Tired of Loving You» в исполнении Лизз Райт (Lizz Wright) в сопровождении хора, а затем инновационным джазовым хип-хоп проектом «Funny Rabbit» под руководством Роберта Гласпера (Robert Glasper) (фортепиано) с участием Бернисса «Бум Бишопа» Трэвиса II (Burniss "Boom Bishop" Travis II), Джастина Тайсона (Justin Tyson) и диджея Джахи Санданса (DJ Jahi Sundance). Затем прозвучала яркая интерпретация композиции «Antes de Ir» бразильской певицы Биа Феррейры (Bia Ferreira). Соответствуя своему названию, композиция «Touch and Go» в исполнении Белы Флека продемонстрировала виртуозное сочетание элементов блюграсса, джаз-фьюжн и классической традиции. Дайан Ривз придала особую глубину композиции «In a Sentimental Mood», сумев передать изящество мысли Дюка Эллингтона (Duke Ellington), а Курт Эллинг представил проникновенную и пульсирующую интерпретацию «Dat Dere» — композиции Бобби Тиммонса (Bobby Timmons), ассоциирующейся с Артом Блейки (Art Blakey) и группой Jazz Messengers.

Ближе к завершению вечера прозвучала серия знаковых джазовых произведений. Гонсало Рубалькаба (Gonzalo Rubalcaba) представил динамичное исполнение «Caravan», за которым последовала «Summertime» Гершвина — в интерпретации с отсылкой к новаторской версии Джона Колтрейна (John Coltrane), сделавшей это произведение полем для интенсивной импровизации. Затем Маркус Миллер отдал дань уважения своему бывшему лидеру группы Майлзу Дэвису (Miles Davis), исполнив мощную версию композиции «Tutu». Традиционным финалом Международного дня джаза 2026 года стала композиция «Imagine» Джона Леннона — бессмертный гимн миру и единству, поднявший зал на ноги.

Международный день джаза отмечался в 196 странах и во всех 50 штатах США серией концертов, образовательных программ и общественных инициатив.

В Чикаго, принимавшем Международный день джаза, мероприятие прошло под сопредседательством Квинтина Примо III (Quintin Primo III), Майкла Решке (Michael Reschke) и Эндрю Прицкера (Andrew Pritzker) при поддержке Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group и TAWANI Foundation. Авиакомпания United, глобальный партнер Международного дня джаза по авиаперевозкам, обеспечила авиаперевозки и дополнительную поддержку артистов и педагогов.

О Международном дне джаза: В 2011 году Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) официально объявила 30 апреля Международным днем джаза с целью подчеркнуть значение джаза и его роль как инструмента дипломатии, объединяющего людей во всех уголках земного шара. Международный день джаза возглавляют и курируют Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани (Khaled El-Enany) и легендарный джазовый пианист и композитор Херби Хэнкок (Herbie Hancock), который является послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Институт джаза Херби Хэнкока (Herbie Hancock Institute of Jazz) является ведущей некоммерческой организацией, отвечающей за планирование, популяризацию и проведение этого ежегодного праздника. Международный день джаза превратился в глобальное движение, ежегодно охватывающее более миллиарда человек благодаря концертам, образовательным программам, общественным инициативам, радио, телевидению и стриминговым платформам, а также электронным и печатным СМИ и социальным сетям.

