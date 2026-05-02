Oslavy Mezinárodního dne jazzu 2026 vyvrcholily strhujícím koncertem hvězdných umělců z Chicaga
News provided byHerbie Hancock Institute of Jazz
May 02, 2026, 12:54 ET
Tisíce vystoupení a akcí se konaly ve více než 190 zemích na všech kontinentech
CHICAGO, 2. května 2026 /PRNewswire/ -- 15. ročník Mezinárodního dne jazzu úchvatně vyvrcholil historickým globálním koncertem hvězd v Chicagu, které bylo hostitelským městem Mezinárodního dne jazzu 2026.
Tento velmi očekávaný koncert v ikonické chicagské Lyric Opera House představil více než 40 světově proslulých umělců, mezi nimiž byli: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carringtonová, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reevesová a mnoho dalších.
Světový koncert hvězd 2026 zahájila živá čtyřdílná pocta hostitelskému městu Chicagu, přičemž každé vystoupení odráželo bohaté hudební dědictví tohoto města. Dee Bridgewater a Gregory Porter udali tón elektrizujícím duetem „The In-Crowd", kterým vzdali hold chicagské jazzové legendě Ramseymu Lewisovi. Po nich vystoupil rodák z Chicaga Herbie Hancock, který přetvořil svůj crossoverový hit „Watermelon Man" tím, že hladce spojil jeho Blue Note groove styl z 60. let s jeho pozdější jazz-funkovou podobou. Oslava Chicaga pokračovala s bluesovou legendou Buddym Guyem – klíčovou postavou chicagské bluesové tradice – ke kterému se připojil jeho chráněnec Christone „Kingfish" Ingram, aby společně předvedli energickou verzi jeho skladby „Damn Right, I've Got the Blues", oceněné cenou GRAMMY. Jacob Collier uzavřel úvodní poctu upřímným holdem vzdaným Quincymu Jonesovi, jehož kariéra se formovala v Chicagu, a to skladbami „She's Out of My Life" a „Soul Bossa Nova".
Večer pokračoval strhujícím provedením skladby „Seems I'm Never Tired of Loving You" od Lizz Wrightové za doprovodu sboru, následovaným inovativním jazz-hip-hopovým fusion segmentem „Funny Rabbit" vedeným Robertem Glasperem na klavír, ve kterém vystoupili Burniss „Boom Bishop" Travis II, Justin Tyson a DJ Jahi Sundance. Poté následovalo zářivé provedení skladby „Antes de Ir" brazilskou zpěvačkou Biou Ferreirovou. V souladu s názvem „Touch and Go" předvedl Béla Fleck hbitou, experimentální show, která plynule přecházela mezi bluegrassem, jazzovou fúzí a klasickými vlivy. Dianne Reevesová vnesla do skladby „In a Sentimental Mood" zářivou hloubku a zachytila eleganci Duke Ellingtonovy kompozice, zatímco Kurt Elling předvedl soulovou, swingovou interpretaci skladby „Dat Dere", kompozice Bobbyho Timmonse spojované s Artem Blakeym a Jazz Messengers.
S blížícím se koncem večera se do popředí dostala řada kultovních jazzových skladeb. Gonzalo Rubalcaba vedl dynamické provedení skladby „Caravan", na kterou navázala Gershwinova „Summertime", přednesená s odkazem na převratnou interpretaci Johna Coltrana, která tuto skladbu přetvořila v prostředek pro intenzivní improvizaci. Marcus Miller poté vzdal hold svému bývalému kapelníkovi Milesovi Davisovi působivým provedením skladby „Tutu". Mezinárodní den jazzu 2026 zakončila tradiční finální skladba „Imagine", nesmrtelná hymna míru od Johna Lennona, která přiměla publikum vstát a oslavit jednotu prostřednictvím hudby.
Mezinárodní den jazzu se slavil ve 196 zemích a ve všech 50 státech USA prostřednictvím vystoupení, vzdělávacích programů a iniciativ v oblasti veřejně prospěšných činností.
V hostitelském městě Chicagu se Mezinárodního dne jazzu ujali jako spolupředsedové Quintin Primo III, Michael Reschke a Andrew Pritzker, a to za významné podpory společností Capri Capital, GCM Grosvenor, nadací GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation a TAWANI Foundation a The Prime Group. Společnost United, globální letecký partner Mezinárodního dne jazzu, zajistila leteckou dopravu a další podporu pro umělce a pedagogy.
O Mezinárodním dni jazzu: V roce 2011 Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) oficiálně vyhlásila 30. duben Mezinárodním dnem jazzu, aby zdůraznila význam jazzu a jeho diplomatickou roli při sjednocování lidí ve všech koutech světa. Mezinárodnímu dni jazzu předsedají a vedou ho generální ředitel UNESCO Khaled El-Enany a legendární jazzový pianista a skladatel Herbie Hancock, který působí jako velvyslanec dobré vůle UNESCO pro mezikulturní dialog. Jazzový institute Herbieho Hancocka je hlavní nezisková organizace pověřená plánováním, propagací a produkcí této každoroční oslavy. Mezinárodní den jazzu se stal globálním hnutím, které každoročně oslovuje více než miliardu lidí prostřednictvím vystoupení, vzdělávacích programů, komunitních osvětových iniciativ, rozhlasu, televize a streamování, stejně jako elektronických, tištěných a sociálních médií.
Více informací o Mezinárodním dni jazzu najdete na stránkách www.jazzday.com a www.unesco.org/jazzday.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2970857/IJD_Global_Concert.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2458428/Herbie_Hancock_Institute_of_Jazz.jpg
Share this article