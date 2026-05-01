La celebración mundial del Día Internacional del Jazz 2026 concluye con un emocionante concierto mundial de estrellas desde Chicago

Miles de actuaciones y eventos presentados en más de 190 países en todos los continentes

CHICAGO, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 .º Día Internacional del Jazz anual llegó a una conclusión conmovedora con un histórico Concierto Mundial de Estrellas en la Ciudad Anfitriona Mundial de Chicago del Día Internacional del Jazz 2026.

Dee Dee Bridgewater, James Carter y Gregory Porter interpretando "The In-Crowd" de Ramsey Lewis durante el Concierto Global del Día Internacional del Jazz en Chicago — © Steve Mundinger

Este concierto tan esperado en la icónica Ópera Lírica de Chicago contó con más de 40 artistas de renombre mundial, entre ellos: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reeves y muchos más.

El Concierto Mundial de Estrellas de 2026 comenzó con un vibrante saludo en cuatro partes a la ciudad anfitriona de Chicago, y cada actuación reflejó el profundo legado musical de la ciudad. Dee Dee Bridgewater y Gregory Porter marcaron la pauta con un electrizante dueto en "The In-Crowd", en honor a la leyenda del jazz de Chicago Ramsey Lewis. Les siguió el nativo de Chicago Herbie Hancock, quien reinventó su éxito cruzado "Watermelon Man" al mezclar a la perfección su ritmo Blue Note de la década de 1960 con su encarnación posterior de jazz-funk. La celebración de Chicago continuó con la leyenda del blues Buddy Guy, una figura definitoria de la tradición del blues de Chicago, junto con su protegida Christone "Kingfish" Ingram para una poderosa versión de su ganador del Grammy "Damn Right, I 've Got the Blues". Jacob Collier cerró el homenaje de apertura con un sincero homenaje a Quincy Jones, cuya carrera se formó en Chicago, con "She's Out of My Life" y "Soul Bossa Nova".

La noche continuó con una conmovedora interpretación respaldada por el coro de "Seems I 'm Never Tired of Loving You" de Lizz Wright, seguida del innovador segmento de fusión de jazz hip-hop "Funny Rabbit" dirigido por Robert Glasper al piano, con Burniss "Boom Bishop" Travis II, Justin Tyson y DJ Jahi Sundance. Luego vino una actuación radiante de "Antes de Ir" de la brasileña Bia Ferreira. Haciendo honor a su título, "Touch and Go", Béla Fleck ofreció una actuación ágil y exploratoria que se movió fluidamente a través del bluegrass, la fusión de jazz y las influencias clásicas. Dianne Reeves aportó una profundidad luminosa a "In a Sentimental Mood", capturando la elegancia de la escritura de Duke Ellington, mientras que Kurt Elling ofreció una interpretación conmovedora y oscilante de "Dat Dere", una composición de Bobby Timmons asociada con Art Blakey y los Jazz Messengers.

A medida que la noche llegaba a su fin, una serie de obras icónicas de jazz tomaron el centro del escenario. Gonzalo Rubalcaba dirigió una actuación dinámica de "Caravan", seguida de "Summertime" de Gershwin, presentada con un guiño a la interpretación transformadora de John Coltrane, que redefinió la pieza como un vehículo para la improvisación intensa. Marcus Miller luego rindió homenaje a su ex director de orquesta Miles Davis con una poderosa interpretación de "Tutu". El Día Internacional del Jazz 2026 concluyó con su tradicional final, "Imagine", el himno perdurable de la paz de John Lennon, que pone al público de pie en una celebración de unidad a través de la música.

El Día Internacional del Jazz se celebró en 196 países y en los 50 estados de los Estados Unidos, a través de espectáculos, programas educativos e iniciativas de servicio comunitario.

En la ciudad anfitriona de Chicago, el Día Internacional del Jazz fue copresidido por Quintin Primo III, Michael Reschke y Andrew Pritzker con el apoyo de Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group y TAWANI Foundation. United, la aerolínea global que es socia del Día Internacional del Jazz, proporcionó transporte aéreo y apoyo adicional para artistas y educadores.

Acerca del Día Internacional del Jazz: En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designó oficialmente el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz para destacar el jazz y su papel diplomático de unir a las personas en todos los rincones del mundo. El Día Internacional del Jazz está presidido y dirigido por el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, y el legendario pianista y compositor de jazz Herbie Hancock, quien se desempeña como Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para el Diálogo Intercultural. El Instituto de Jazz de Herbie Hancock es la principal organización sin fines de lucro encargada de planificar, promover y producir esta celebración anual. El Día Internacional del Jazz se convirtió en un movimiento mundial que llega a más de mil millones de personas al año a través de actuaciones, programas educativos, iniciativas de divulgación comunitaria, radio, televisión y transmisión, junto con medios electrónicos, impresos y sociales.

Obtenga más información sobre el Día Internacional del Jazz en www.jazzday.com y www.unesco.org/jazzday.

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FUENTE Herbie Hancock Institute of Jazz