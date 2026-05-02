2026 年國際爵士樂日全球慶典，隨着一場由芝加哥綻放光芒、扣人心弦的全明星環球音樂會圓滿落幕

2026 全明星環球音樂會，以一段洋溢活力、分為四個部分的致敬環節揭開帷幕，獻給主辦城市芝加哥，每個演出段落均映照出這座城市深厚的音樂傳承。 Dee Dee Bridgewater 及 Gregory Porter 獻上一首火花四濺的《The In-Crowd》二重唱，為音樂會定調，並向芝加哥爵士樂傳奇 Ramsey Lewis 致敬。 接着由芝加哥出身的 Herbie Hancock 登場，他重新演繹其跨界經典《Watermelon Man》，將 1960 年代 Blue Note 時期的節奏與後來的爵士放克版本無縫融合。 芝加哥音樂慶典繼續沸騰，在芝加哥藍調傳統中舉足輕重的傳奇人物 Buddy Guy 攜同其得意門生 Christone "Kingfish" Ingram 登台，以強勁氣勢演繹他榮獲格林美獎的《Damn Right, I've Got the Blues》。 Jacob Collier 以一曲向 Quincy Jones 作深情致敬，為開場獻禮畫上句號；Quincy Jones 的職業生涯於芝加哥塑造而成，當晚演繹了《She's Out of My Life》及《Soul Bossa Nova》。

隨著夜色漸濃，Lizz Wright 在合唱團襯托下獻唱《Seems I'm Never Tired of Loving You》，感情真摯動人；之後是由 Robert Glasper 以鋼琴領軍，聯同 Burniss "Boom Bishop" Travis II、Justin Tyson 及 DJ Jahi Sundance 帶來的創新爵士嘻哈融合環節《Funny Rabbit》。 隨後，來自巴西的 Bia Ferreira 以一首《Antes de Ir》迸發璀璨光芒。 Béla Fleck 不負《Touch and Go》曲名之意，靈巧演繹富有探索意味的演奏，在藍草、爵士融合與古典音樂的影響之間遊走，行雲流水。 Dianne Reeves 在《In a Sentimental Mood》中注入明亮而深邃的情感，展現 Duke Ellington 筆下的優雅韻味；Kurt Elling 則以深情又搖擺的風格演繹《Dat Dere》，這首 Bobby Timmons 的作品與 Art Blakey 以及 Jazz Messengers 樂團富有淵源。

晚會接近尾聲時，多首經典爵士樂作品相繼成為舞台焦點。 Gonzalo Rubalcaba 帶領樂隊活力四射地演奏了《Caravan》，接下來是 Gershwin 的《Summertime》，其演繹特別致敬 John Coltrane 對這首作品的革新改編，他曾將此曲重塑為一場酣暢淋漓的即興揮灑。 Marcus Miller 隨後以一曲磅礴有力的《Tutu》，向他昔日的樂隊領袖 Miles Davis 深情致敬。 2026 國際爵士樂日，以 John Lennon 的和平頌歌《Imagine》這經典不滅的壓軸樂章作結，全場觀眾肅然起立，在音樂中同慶人類團結。

國際爵士樂日以音樂演出、教育活動及社區服務計劃等形式，於 196 個國家及美國 50 州遍地開花，共同歡慶。

在國際爵士樂日的主辦城市芝加哥，活動由 Quintin Primo III、Michael Reschke 及 Andrew Pritzker 共同主持，並得到 Capri Capital、GCM Grosvenor、GRoW @ Annenberg Foundation、MacArthur Foundation、The Prime Group 及 TAWANI Foundation 的傾力支持。 作為國際爵士樂日全球航空合作夥伴，United 為眾多藝術家及教育工作者提供了航空運輸及各項額外支持。

關於國際爵士樂日：聯合國教科文組織 (UNESCO) 於 2011 年正式將 4 月 30 日定為國際爵士樂日，旨在彰顯爵士樂及其團結世界各地人民的外交作用。 國際爵士樂日由 UNESCO 總幹事 Khaled El-Enany 與傳奇爵士鋼琴家兼作曲家 Herbie Hancock 共同主持和領導，Hancock 同時是 UNESCO 跨文化對話親善大使。 Herbie Hancock Institute of Jazz (Herbie Hancock 爵士樂研究所) 作為主導非牟利機構，肩負起統籌、推廣和製作此年度盛事的重任。 國際爵士樂日已發展成為一場全球運動，每年透過演出、教育項目、社區推廣活動、廣播、電視及串流服務，以及電子、印刷及社交媒體，觸及超過 10 億人。

若要進一步了解國際爵士樂日，請瀏覽 www.jazzday.com 及 www.unesco.org/jazzday。

SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz