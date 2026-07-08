Cellebrite ขยายความร่วมมือแบบเอกสิทธิ์กับ SkySafe เพื่อยกระดับการตรวจจับโดรนและข่าวกรองน่านฟ้าแบบทันที สำหรับการสืบสวนทางดิจิทัลในวงกว้าง
News provided byCellebrite
08 Jul, 2026, 20:30 CST
ความร่วมมือครั้งนี้ผสานข้อมูลที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเข้ากับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในโดรน ภายใต้เวิร์กโฟลว์การสืบสวนเดียวกัน
ไทสันส์คอร์เนอร์, รัฐเวอร์จิเนีย และเปตาห์ติกวา, อิสราเอล, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนทางดิจิทัลและข่าวกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศขยายความร่วมมือกับ SkySafe ผู้นำด้านการตรวจจับโดรนและข่าวกรองน่านฟ้า โดยความร่วมมือแบบเอกสิทธิ์นี้ผสานเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเข้ากับการตรวจจับโดรน การวิเคราะห์เชิงลึก และข้อมูลกิจกรรมของโดรน เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลข่าวกรองที่จำเป็นในการตรวจจับ วิเคราะห์ และรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเชิงรุกและแบบเรียลไทม์ในวงกว้าง
ในขณะที่การใช้โดรนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สืบสวนต้องเผชิญกับความท้าทายในการเชื่อมโยงหลักฐานดิจิทัลเข้ากับข้อมูลการปฏิบัติการของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่มีความอ่อนไหวต่อเวลา ด้วยการผสานระบบตรวจจับโดรนและข่าวกรองน่านฟ้าของ SkySafe เข้ากับแพลตฟอร์มของ Cellebrite หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการบินของ UAV ทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง เข้ากับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ในที่เดียว ส่งผลให้ได้ข้อมูลข่าวกรองที่นำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งช่วยเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่ ระบุเครือข่ายการกระทำผิดกฎหมาย และเร่งกระบวนการสืบสวนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Shiven Ramji ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Cellebrite กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างสำคัญ ซึ่งหลายครั้งเกี่ยวข้องกับการรักษาชีวิต ระหว่างนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกับข่าวกรองแบบเรียลไทม์ ด้วยการทำงานร่วมกับ SkySafe อย่างใกล้ชิด เราจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปกป้องชุมชน คุ้มครองโครงสร้างพื้นฐาน และรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน"
Grant Jordan ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SkySafe กล่าวว่า "การสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับโดรนที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากข้อมูลข่าวกรองน่านฟ้าที่เชื่อถือได้ การทำงานร่วมกับ Cellebrite จะช่วยให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และดำเนินการกับกิจกรรมของโดรน โดยอาศัยข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุม ซึ่งรองรับทั้งการตอบสนองในทันทีและการสืบสวนระยะยาว"
หลังจาก Cellebrite เข้าซื้อกิจการ SCG Canada, Inc. ในเดือนมีนาคม 2569 ข้อตกลงฉบับใหม่นี้สะท้อนถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัท โดยทำให้ Cellebrite เป็นพันธมิตรด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเทคโนโลยี UAV ขั้นสูงของ SkySafe ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยิ่งตอกย้ำสถานะของ Cellebrite ในฐานะผู้นำด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและข่าวกรอง พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีการดึงข้อมูลและการถอดรหัสแบบกรรมสิทธิ์ระดับแนวหน้าที่ไม่มีโซลูชันอื่นใดในตลาดเทียบได้ในปัจจุบัน
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Cellebrite และ SkySafe จะร่วมกันขยายขีดความสามารถด้านข่าวกรองดิจิทัลสำหรับผู้สืบสวน โดยผสานเทคโนโลยีตรวจจับโดรน ข่าวกรองน่านฟ้า และความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ SkySafe เข้ากับระบบนิเวศของโซลูชันการสืบสวนชั้นนำของ Cellebrite ความร่วมมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับโดรนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น สนับสนุนการสืบสวนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสสำหรับนวัตกรรมในอนาคตสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยสาธารณะ กลาโหม และภาคธุรกิจ
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองเกือบ 3 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com และ https://investors.cellebrite.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับ SkySafe
SkySafe เป็นผู้นำด้านการตรวจจับโดรนและข่าวกรองน่านฟ้า โดยมอบการมองเห็นกิจกรรมของโดรนได้อย่างครอบคลุมและเหนือชั้น ในฐานะบริษัทเพียงแห่งเดียวที่นำเสนอเทคโนโลยีการตรวจจับโดรนขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงลึก และนิติวิทยาศาสตร์ด้านโดรน SkySafe ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และดำเนินการกับกิจกรรมของโดรนได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์ม SaaS บนระบบคลาวด์ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับโดรนอย่างครอบคลุม ช่วยแยกแยะโดรนที่ได้รับอนุญาตออกจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลโดรนที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง SkySafe ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ พร้อมมอบข้อมูลข่าวกรองที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และการสร้างน่านฟ้าที่ปลอดภัยกว่าเดิม
ฝ่ายสื่อมวลชน Cellebrite
Jackie Labrecque
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระดับผู้บริหาร
[email protected]
+1 771.241.7010
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Cellebrite
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
ฝ่ายสื่อมวลชน SkySafe
[email protected]
SOURCE Cellebrite
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