Cellebrite ขยายความร่วมมือแบบเอกสิทธิ์กับ SkySafe เพื่อยกระดับการตรวจจับโดรนและข่าวกรองน่านฟ้าแบบทันที สำหรับการสืบสวนทางดิจิทัลในวงกว้าง

News provided by

Cellebrite

08 Jul, 2026, 20:30 CST

ความร่วมมือครั้งนี้ผสานข้อมูลที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเข้ากับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในโดรน ภายใต้เวิร์กโฟลว์การสืบสวนเดียวกัน

ไทสันส์คอร์เนอร์, รัฐเวอร์จิเนีย และเปตาห์ติกวา, อิสราเอล, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนทางดิจิทัลและข่าวกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศขยายความร่วมมือกับ SkySafe ผู้นำด้านการตรวจจับโดรนและข่าวกรองน่านฟ้า โดยความร่วมมือแบบเอกสิทธิ์นี้ผสานเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเข้ากับการตรวจจับโดรน การวิเคราะห์เชิงลึก และข้อมูลกิจกรรมของโดรน เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลข่าวกรองที่จำเป็นในการตรวจจับ วิเคราะห์ และรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเชิงรุกและแบบเรียลไทม์ในวงกว้าง

ในขณะที่การใช้โดรนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สืบสวนต้องเผชิญกับความท้าทายในการเชื่อมโยงหลักฐานดิจิทัลเข้ากับข้อมูลการปฏิบัติการของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่มีความอ่อนไหวต่อเวลา ด้วยการผสานระบบตรวจจับโดรนและข่าวกรองน่านฟ้าของ SkySafe เข้ากับแพลตฟอร์มของ Cellebrite หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการบินของ UAV ทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง เข้ากับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ในที่เดียว ส่งผลให้ได้ข้อมูลข่าวกรองที่นำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งช่วยเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่ ระบุเครือข่ายการกระทำผิดกฎหมาย และเร่งกระบวนการสืบสวนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Shiven Ramji ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Cellebrite กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างสำคัญ ซึ่งหลายครั้งเกี่ยวข้องกับการรักษาชีวิต ระหว่างนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกับข่าวกรองแบบเรียลไทม์ ด้วยการทำงานร่วมกับ SkySafe อย่างใกล้ชิด เราจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปกป้องชุมชน คุ้มครองโครงสร้างพื้นฐาน และรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน"

Grant Jordan ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SkySafe กล่าวว่า "การสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับโดรนที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากข้อมูลข่าวกรองน่านฟ้าที่เชื่อถือได้ การทำงานร่วมกับ Cellebrite จะช่วยให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และดำเนินการกับกิจกรรมของโดรน โดยอาศัยข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุม ซึ่งรองรับทั้งการตอบสนองในทันทีและการสืบสวนระยะยาว"

หลังจาก Cellebrite เข้าซื้อกิจการ SCG Canada, Inc. ในเดือนมีนาคม 2569 ข้อตกลงฉบับใหม่นี้สะท้อนถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัท โดยทำให้ Cellebrite เป็นพันธมิตรด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเทคโนโลยี UAV ขั้นสูงของ SkySafe ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยิ่งตอกย้ำสถานะของ Cellebrite ในฐานะผู้นำด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและข่าวกรอง พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีการดึงข้อมูลและการถอดรหัสแบบกรรมสิทธิ์ระดับแนวหน้าที่ไม่มีโซลูชันอื่นใดในตลาดเทียบได้ในปัจจุบัน

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Cellebrite และ SkySafe จะร่วมกันขยายขีดความสามารถด้านข่าวกรองดิจิทัลสำหรับผู้สืบสวน โดยผสานเทคโนโลยีตรวจจับโดรน ข่าวกรองน่านฟ้า และความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ SkySafe เข้ากับระบบนิเวศของโซลูชันการสืบสวนชั้นนำของ Cellebrite ความร่วมมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับโดรนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น สนับสนุนการสืบสวนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสสำหรับนวัตกรรมในอนาคตสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยสาธารณะ กลาโหม และภาคธุรกิจ

เกี่ยวกับ Cellebrite 
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองเกือบ 3 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com และ https://investors.cellebrite.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย

เกี่ยวกับ SkySafe
SkySafe เป็นผู้นำด้านการตรวจจับโดรนและข่าวกรองน่านฟ้า โดยมอบการมองเห็นกิจกรรมของโดรนได้อย่างครอบคลุมและเหนือชั้น ในฐานะบริษัทเพียงแห่งเดียวที่นำเสนอเทคโนโลยีการตรวจจับโดรนขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงลึก และนิติวิทยาศาสตร์ด้านโดรน SkySafe ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และดำเนินการกับกิจกรรมของโดรนได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์ม SaaS บนระบบคลาวด์ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับโดรนอย่างครอบคลุม ช่วยแยกแยะโดรนที่ได้รับอนุญาตออกจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลโดรนที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง SkySafe ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ พร้อมมอบข้อมูลข่าวกรองที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และการสร้างน่านฟ้าที่ปลอดภัยกว่าเดิม

ฝ่ายสื่อมวลชน Cellebrite
Jackie Labrecque
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระดับผู้บริหาร
[email protected]  
+1 771.241.7010

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Cellebrite
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]  
+1 973.206.7760

ฝ่ายสื่อมวลชน SkySafe
[email protected] 

SOURCE Cellebrite

Also from this source

Cellebrite Expands Exclusive SkySafe Partnership to Deliver Immediate Drone Detection and Airspace Intelligence for Digital Investigations at Scale

Cellebrite Expands Exclusive SkySafe Partnership to Deliver Immediate Drone Detection and Airspace Intelligence for Digital Investigations at Scale

Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), a global leader in AI-powered Digital Investigative and Intelligence solutions for the public and private sectors, ...
Cellebrite เปิดตัว Genesis เวอร์ชันใช้งานทั่วไป ก้าวสู่ยุคใหม่ของการสืบสวนด้วย AI

Cellebrite เปิดตัว Genesis เวอร์ชันใช้งานทั่วไป ก้าวสู่ยุคใหม่ของการสืบสวนด้วย AI

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศเปิดตัว...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

News Releases in Similar Topics