-Cellebrite amplía su alianza exclusiva con SkySafe para ofrecer detección inmediata de drones e inteligencia del espacio aéreo para investigaciones digitales a gran escala

Esta colaboración unifica lo que sucede en el cielo con lo que se almacena en el dron en un único flujo de trabajo de investigación

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, ha dado a conocer hoy la ampliación de su alianza con SkySafe, líder en detección de drones e inteligencia del espacio aéreo. Esta asociación exclusiva combina análisis forenses digitales avanzados junto a la detección avanzada de drones, análisis exhaustivo y seguimiento de la actividad de estos, proporcionando a organizaciones y agencias la inteligencia necesaria para detectar, analizar y actuar de forma proactiva ante posibles amenazas en tiempo real y a gran escala.

Al mismo tiempo que aumenta el uso malicioso de drones, los investigadores se enfrentan a crecientes dificultades para conectar la evidencia digital con los datos operativos de los vehículos aéreos no tripulados (VANT), que suelen ser críticos. Al integrar la detección de drones y la inteligencia del espacio aéreo de SkySafe con la plataforma de Cellebrite, las agencias pueden conectar los datos de vuelo históricos y en tiempo real de los VANT con la evidencia forense móvil, todo en un mismo lugar. El resultado es información útil que revela patrones ocultos, identifica redes ilícitas y acelera las investigaciones.

"Esta alianza cierra la brecha crucial, y a menudo vital, entre la informática forense y la inteligencia en tiempo real", declaró Shiven Ramji, presidente de Productos y Tecnología de Cellebrite. "Al trabajar estrechamente con SkySafe, podemos ayudar a las organizaciones a proteger a sus comunidades, salvaguardar la infraestructura y responder a las amenazas emergentes con una rapidez y claridad sin precedentes".

"Las investigaciones eficaces con drones comienzan con información fiable sobre el espacio aéreo", afirmó Grant Jordan, fundador y consejero delegado de SkySafe. "Junto con Cellebrite, ayudamos a agencias y organizaciones a detectar, analizar y actuar ante la actividad de drones utilizando datos forenses exhaustivos que permiten tanto la respuesta inmediata como las investigaciones a largo plazo".

Tras la adquisición de SCG Canada, Inc. por parte de Cellebrite en marzo de 2026, este nuevo acuerdo refleja una relación ampliada que convierte a Cellebrite en el socio exclusivo de análisis forense digital para las avanzadas capacidades de los VANT de SkySafe. Esta iniciativa consolida aún más la posición de Cellebrite como líder reconocido en análisis forense digital e inteligencia, garantizando a sus clientes el acceso a capacidades de extracción y descifrado patentadas de vanguardia, únicas en el mercado actual.

Dentro del marco de esta alianza, Cellebrite y SkySafe colaborarán para ampliar la inteligencia digital disponible para los investigadores, combinando la detección de drones, la inteligencia del espacio aéreo y la experiencia forense de SkySafe con el ecosistema líder en la industria de soluciones de investigación de Cellebrite. Esta alianza está diseñada para ayudar a los clientes a acceder a información más completa relacionada con drones y respaldar investigaciones más exhaustivas, al tiempo que crea oportunidades para la innovación futura en los ámbitos de la seguridad pública, la defensa y casos de uso empresarial.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

Acerca de SkySafe

SkySafe es líder en detección de drones e inteligencia del espacio aéreo, ofreciendo una visibilidad sin precedentes de la actividad de estos dispositivos. Como única empresa que ofrece detección avanzada de drones, análisis exhaustivo y análisis forense, SkySafe permite a las organizaciones detectar, analizar y actuar con precisión y en tiempo real ante la actividad de los drones. Su plataforma SaaS basada en la nube proporciona datos completos sobre drones, lo que ayuda a distinguir entre drones autorizados y posibles amenazas. Al transformar datos complejos de drones en información útil, SkySafe capacita a las organizaciones para actuar con claridad y confianza, y proporciona la inteligencia necesaria para una toma de decisiones más acertada y un espacio aéreo más seguro.

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