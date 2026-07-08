Cellebrite、SkySafeとの独占的パートナーシップを拡大し大規模なデジタル捜査向けドローン即時検知および空域インテリジェンスを提供

この提携により、空で起きていることとドローンに記録された情報を単一の調査ワークフローに統合

タイソンズコーナー（バージニア州）およびペタティクヴァ（イスラエル）, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. （Nasdaq：CLBT）は、公共および民間セクター向けAIを活用したデジタル調査・インテリジェンスソリューションのグローバルリーダーであり、本日、ドローン検知および空域インテリジェンスの分野をリードするSkySafeとの提携拡大を発表しました。この独占的提携は、高度なデジタルフォレンジックと、高度なドローン検知、詳細分析、およびドローン活動を組み合わせ、組織や機関が潜在的な脅威をリアルタイムかつ大規模に、先手を打って検知・分析し、対応するために必要な情報を提供します。

悪意あるドローンの使用が増加し続ける中、捜査担当者は、デジタル証拠と時間的制約のある無人航空機（UAV）の運用データとを結びつける上で、ますます大きな課題に直面しています。SkySafeのドローン検知および空域インテリジェンスとCellebriteのプラットフォームを統合することで、各機関はUAVのリアルタイムおよび過去の飛行データとモバイルフォレンジック証拠をすべて1か所で結びつけることができます。その結果、隠れたパターンを明らかにし、違法なネットワークを特定し、捜査を加速させる実用的なインテリジェンスがもたらされます。

Cellebriteの製品および技術担当プレジデントであるShiven Ramji氏は、次のように述べています。「この提携は、デジタルフォレンジックとリアルタイムインテリジェンスの間に存在する、極めて重要でしばしば人命を左右する隔たりを埋めるものです。SkySafeと緊密に連携することで、組織が地域社会を保護し、インフラを守り、新たな脅威に対してかつてないスピードと明確さで対応できるよう支援できます。」

SkySafeの創業者兼CEOであるGrant Jordan氏は、次のように述べています。「効果的なドローン捜査は、信頼できる空域インテリジェンスから始まります。当社はCellebriteと協力し、各機関や組織が、即時対応と長期的な捜査の両方をサポートする包括的なフォレンジックデータを使用してドローン活動を検知・分析し、対応できるよう支援しています。」

2026年3月のCellebriteによるSCG Canada, Inc.の買収に続き、この新たな契約は拡大した関係を反映するものであり、CellebriteはSkySafeの高度なUAV機能に対する独占的なデジタルフォレンジックパートナーとなります。この動きは、デジタルフォレンジックおよびインテリジェンスの定評あるリーダーとしてのCellebriteの地位をさらに強固にし、今日利用可能な他のいかなるものとも異なる、卓越した独自の抽出および復号機能へのアクセスを顧客に保証します。

この提携の下、CellebriteとSkySafeは、SkySafeのドローン検知、空域インテリジェンス、およびフォレンジックの専門知識と、業界をリードするCellebriteの捜査ソリューションエコシステムを組み合わせることで、捜査担当者が利用できるデジタルインテリジェンスを拡大するために協力します。この提携は、顧客がドローン関連のより豊富なインテリジェンスにアクセスし、より包括的な捜査を支援できるように設計されており、同時に、公共の安全、防衛、および企業のユースケース全体で将来のイノベーションの機会を創出します。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq：CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間約300万件の法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comおよびhttps://investors.cellebrite.comをご覧ください。また、ソーシャルメディア@Cellebriteもご利用ください。

SkySafeについて

SkySafeはドローン検知および空域インテリジェンスのリーダーであり、ドローンの活動に関する比類のない可視性を提供しています。高度なドローン検知、詳細な分析、およびフォレンジックを提供する唯一の企業として、SkySafeは組織がドローン活動をリアルタイムで正確に検知・分析し、対応できるようにします。そのクラウドベースのSaaSプラットフォームは包括的なドローンデータを提供し、許可されたドローンと潜在的な脅威を区別するのに役立ちます。複雑なドローンデータを実用的なインサイトに変換することで、SkySafeは組織が明確かつ自信を持って行動できるようにし、より賢明な意思決定とより安全な空のために必要なインテリジェンスを提供します。

Cellebriteメディア向け連絡先

Jackie Labrecque

広報およびエグゼクティブ・コミュニケーション担当ディレクター

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Cellebriteインベスター・リレーションズ

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インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

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SkySafeメディア向け連絡先

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SOURCE Cellebrite