Cellebrite élargit son partenariat exclusif avec SkySafe afin de fournir une détection immédiate des drones et des renseignements sur l'espace aérien pour les enquêtes numériques à grande échelle

Ce partenariat permet de regrouper, au sein d'un processus unique d'enquête, les données recueillies dans les airs et celles stockées sur le drone.

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), leader mondial des solutions d'investigation et de renseignement numériques pilotées par l'IA pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son partenariat avec SkySafe, leader dans le domaine de la détection des drones et du renseignement sur l'espace aérien. Ce partenariat exclusif associe des techniques avancées de criminalistique numérique à la détection précise des drones, à l'analyse approfondie et à l'activité des drones, fournissant aux organisations et aux agences les renseignements nécessaires pour détecter et analyser de façon proactive les menaces potentielles et réagir en temps réel et de façon appropriée.

Alors que l'utilisation malveillante de drones augmente en permanence, les enquêteurs doivent relever de plus en plus de défis pour relier les preuves numériques aux données opérationnelles des véhicules aériens sans pilote sensibles au temps. En intégrant la détection des drones et les renseignements sur l'espace aérien de SkySafe dans la plateforme de Cellebrite, les agences connectent en un seul endroit les données de vol historiques et en temps réel de drones à des preuves forensiques provenant d'un appareil mobile. Cela permet d'obtenir des renseignements exploitables qui dévoilent des schémas cachés, d'identifier des réseaux illicites et d'accélérer les enquêtes.

« Ce partenariat comble le fossé crucial, qui peut souvent sauver des vies, entre la criminalistique numérique et le renseignement en temps réel », a déclaré Shiven Ramji, président de la division Produits et Technologie de Cellebrite. « En collaborant étroitement avec SkySafe, nous aidons les organisations à protéger leurs communautés, préserver leurs infrastructures et faire face aux menaces émergentes avec une rapidité et une efficacité sans précédent. »

« Pour mener des enquêtes efficaces sur les drones, il faut avant tout disposer de renseignements fiables sur l'espace aérien », explique Grant Jordan, fondateur et PDG de SkySafe. « En collaboration avec Cellebrite, nous aidons les agences et les organisations à détecter, analyser et réagir face à l'activité des drones grâce à des données forensiques complètes permettant à la fois une intervention immédiate et des enquêtes à long terme. »

Suite à l'acquisition de SCG Canada, Inc. par Cellebrite en mars 2026, ce nouvel accord témoigne d'un renforcement de leur collaboration, faisant de Cellebrite le partenaire exclusif de SkySafe en criminalistique numérique pour ses capacités avancées dans le domaine des drones. Cette initiative renforce encore la position de Cellebrite en tant que leader reconnu dans le domaine de la criminalistique numérique et du renseignement, garantissant à ses clients l'accès à des capacités exclusives d'extraction et de déchiffrement hors pair, sans équivalent sur le marché actuel.

Dans le cadre de ce partenariat, Cellebrite et SkySafe vont collaborer afin d'élargir l'éventail des renseignements numériques mis à la disposition des enquêteurs, en associant les capacités de détection des drones, les renseignements sur l'espace aérien et l'expertise en criminalistique de SkySafe à l'écosystème de solutions d'enquête de pointe de Cellebrite. Ce partenariat est destiné à aider les clients à accéder à des données plus riches issues des drones et de faciliter la conduite d'enquêtes plus approfondies, tout en ouvrant la voie à de futures innovations dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et des applications d'entreprise.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels activés par l'IA de Cellebrite pour rendre les données numériques forensiquement fiables plus accessibles et exploitables. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de trois millions d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagiques, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

À propos de SkySafe

SkySafe est le leader dans le domaine de la détection des drones et du renseignement sur l'espace aérien, offrant une visibilité inégalée sur l'activité des drones. Seule entreprise à offrir des services avancés de détection de drones, d'analyse approfondie et d'investigation, SkySafe permet aux organisations de détecter et d'analyser l'activité des drones avec précision en temps réel et d'agir en conséquence en temps réel. Sa plateforme SaaS basée sur le cloud fournit des données complètes sur les drones, ce qui permet de faire la distinction entre les drones autorisés et les menaces potentielles. En transformant des données complexes sur les drones en renseignements exploitables, SkySafe permet aux organisations d'agir avec clarté et confiance et fournit les renseignements nécessaires à une prise de décision plus intelligente et à un ciel plus sûr.

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